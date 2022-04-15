Çin'deki karantinalar sadece Çin'i değil hepimizi ilgilendiriyor

Son karantinalarla birlikte (Pandeminin başından beri en sert önlemler) ciddi tedarik sıkıntıları var. Navlun fiyatları durdurulamıyor. Çin limanlarında mal alıp gitmeyi bekleyen gemi sayısı ciddi oranda artmış durumda.

Birçok şirket üretimini durdurdu. Güncel tablo: -Dünyanın en büyük çip üreticisi Foxconn kapasitesini %40 düşürdü. -30'dan fazla Tayvanlı şirket Çin'deki karantinalar nedeniyle üretimlerini durdurdu. -Boch Şanghay'daki üretimini durdurdu.

-Apple için iPhone üretimi yapan Pegatron üretimini durdurdu. -Rheinzink Şanghay'daki üretimini durdurdu. -Otomobil üreticileri fabrikalarını durdurma noktasına geldi. -Ve daha birçok şirket...

Karantinalar uzamaya devam ederse küresel enflasyon ve büyüme üzerinde ciddi etkileri olacak. Peki bu durum Türkiye'yi nasıl etkiler? Şunu söyleyeyim siz cevabı tahmin edin. Türkiye'nin en çok ithalat yaptığı ülke Çin. Her yıl 20 milyar doların üzerinde mal alıyoruz

Eğer internette bir ürün satın alıyorsanız, seçtiğiniz ürünün Çin'in tüm online perakende ihracatçılarının neredeyse yarısının bulunduğu 17,5 milyonluk bir şehir olan Şenzen'de üretilmiş olma ihtimali çok yüksek.

Bu nedenle Şenze'de, artan Covid-19 vakalarından dolayı sokağa çıkma yasağı ilan edilmesi, dünya çapında şok dalgaları yaratmıştı. Ayrıca koronavirüs kısıtlamaları o zamandan beri Şanghay, Jilin ve Guangzhou gibi diğer büyük şehirlere kadar genişledi. Bütün bunları değerlendiridğimizde Çin'den dünyaya ürün gönderimi konusunda sıkıntıların yaşanabileceğini söyleyebiliriz. Bu durum bir çok dünya ülkesini, dolayısıyla da Türkiye'yi de etkileyebilir.

(Kaynak:Nureddin Akçay)