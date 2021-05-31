Ankara'da çöp toplayan vatandaşa ceza!

Covid-19 kısıtlamalarını ihlal eden vatandaşlara ceza kesilmeye devam ederken, Ankara'dan gelen görüntüler tepki çekti.

Ankara'da, motorsikletiyle çöp toplayan vatandaş trafik polisleri tarafından durduruldu. Çöp toplayıcısı vatandaş, kendisine ceza yazmak isteyen polislere "Ben garibanım, üç kuruş kazanıyorum, yapmayın, etmeyin" diye yalvardı.

Trafik polisleri, görevlerini yaptıklarını belirterek ceza yazma işlemine geçtiler.

Tam o sırada yaşananları kameraya alan bir vatandaş, dramı gözler önüne serdi.

Maddi zorluklar içinde olduğu öğrenilen çöp toplayıcısı kısıtlamalara rağmen sokağa çıkmak zorunda olduğunu belirtti. Çöplerden plastik ve kağıtları ayrıştırıp kiloyla sattığını ifade eden vatandaş "Ben evime nasıl ekmek götüreyim" diye tepki gösterdi.



ÖNCE SİGARA YAKTI SONRA MOTORUNA SON KEZ BAKTI

Ceza işlemleri yapıldığı sırada, çöpten bulduğu taburenin üzerine oturup sigara yakan vatandaş daha sonrasında motoruna son kez bakıp olay yerinden ayrıldı.

Görüntülerin sosyal medyaya yansıymasıyla tepkiler çığ gibi büyüdü.

DAHA ÖNCE DE EVSİZ VATANDAŞA CEZA KESİLMİŞTİ

Kısıtlama döneminde güvenlik güçlerinin yapmış oldukları uygulamalar zaman zaman tartışma konusu oluyor.

Siyasi partilerin kongrelerine binlerce kişi alınıp tüm kısıtlamalar ihlal edilirken hiçbir cezai işlemden bahsedilmezken, garibanlara, mazlumlara çok sayıda ceza kesildi.

Daha önce de Antalya'da sokakta yaşadığını öğrenilen bir vatandaşa "Sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği" gerekçesiyle ceza yazılmıştı.

Olayın sosyal medyaya yansımasının ardından Emniyet Genel Müdürlüğü bir özür metni yayınlayarak, cezanın işleme konmayacağını açıklamıştı.

CNN Türk ise evsiz vatandaşın dramını skandal bir şekilde haberleştirererek, sokakta kalan vatandaşı "yalancılık"la itham etmişti.(Kaynak.Aykırı)