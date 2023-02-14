Alman kurtarma ekibi Almanya'da sevinçle karşılandı

YYasemin Bahadır/Almanya

FRANKFURT 'dan yolcu edilen, Türkiyenin 10 farklı şehrinde gerçekleşen Deprem bölgelerine ilk giden yabancı arama kurtarma ekiplerinden Johannes Gust Başkanlığındaki Alman Timi geri dönüşünü Frankfurt'a yaptı.

T.C.Frankfurt Başkonsolosu Erdem Tunçer tarafından karşılanırken, Sivil Toplum Kuruluşları ve Vatandaşlar tarafından Alman dostlarımız havaalanında karşılanırken sonsuz sevgi ve saygı ile teşekkürler edildi.

BAŞKONSOLOS Erdem "Ülkemizdeki Depremzedeler için gönül ile yaptıkları fedakârlıklardan dolayı Alman Dostlarımıza millet olarak minnetarız. Kurtardıkları hayatlar ve fedakârlıktan dolayı kalbten sonsuz teşekkürlerimizi cani gönülden borç biliriz. En acılı anımızda Bizleri yalnız bırakmayan ekibi canı gönülle karşıladık. Türk ve Alman Dostluğumuzun kaynaşması burada Birlik ve Beraberliğimizin güçlenmesi anlamında Türk Milleti olarak ve burada yalnız bırakılmadığımızın birkez daha böyle bir acının i eçerisinde yaşadık "ifadelerini dile getirdi.