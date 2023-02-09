AFAD Deprem Twitter hesabı hacklendi ve yardım çağrısı yapıldı

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık depremlerin ardından pek çok bölgede hala yaralar. sarılmaya çalışılıyor. Pek çok kişi sosyal medya ve ulusal kanallarda yardımların yetersiz olduğunu haykırırken AFAD'ın resmi Twitter hesabı bazı hackerlar tarafından ele geçirildi. Hesap üzerinden yardım çağrısı paylaşıldı.