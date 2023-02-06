7.7'lik Maraş depreminde can kaybı 1014'e yükseldi

Son dakika: 7.7'lik depremde can kaybı 1014'e yükseldi.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7'lik depremin ardından Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Şanlıurfa, Adıyaman, Gaziantep, Malatya ve Hatay'da büyük yıkım yaşandı. Öğle saatlerinde ise aynı bölgede bu kez 7.6'lık şiddetli bir deprem daha meydana geldi.

Son dakika! Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 1014'e yükseldi. Depreme ilişkin son bilgileri aktaran AFAD Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, "5 bin 385 kişi yaralandı." ifadelerini kullandı.