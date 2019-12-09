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41'nci Hülya Cup'ın sponsoru oldu

Şahinler Holding’in, Dünya’nın en önemli tatil bölgelerinden Antalya Belek’teki oteli Club Megasaray, Hülya Cup Turnuvası’nın ana sponsoru oldu. Şahinler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Şahin, İstanbul'da düzenlenen basın toplantısında Hülya Avşar'a 41'nci kez düzenlenen "Hülya Cup" turnuvasını simgeleyen ve 41 adet nazar boncuğuyla süslenen tenis raketi hediye etti.

41'nci Hülya Cup'ın sponsoru oldu

Şahinler Holding’in, Dünya’nın en önemli tatil bölgelerinden Antalya Belek’teki oteli Club Megasaray, Hülya Cup Turnuvası’nın ana sponsoru oldu. Şahinler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Şahin, İstanbul'da düzenlenen basın toplantısında Hülya Avşar'a 41'nci kez düzenlenen "Hülya Cup" turnuvasını simgeleyen ve 41 adet nazar boncuğuyla süslenen tenis raketi hediye etti.

09 Aralık 2019 Pazartesi 17:35
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41'nci Hülya Cup'ın sponsoru oldu

41. si düzenlenen Hülya Cup, bu yıl ilk kez “Uluslararası Tenis Federasyonu Senyörler” kategorisinde oynandı. 5 farklı ülkeden ( Romanya, Belarus, Çin, Gürcistan, Bulgaristan)700 tenisçinin katıldığı bu anlamlı organizasyonda ödüller sahiplerini buldu.  

Ödül töreni öncesinde “Tek Rakibim Hülya” diyen 67 yaşındaki Durdu Lale ve Hülya Avşar birlikte yaptıkları gösteri maçıyla turnuvayı renklendirdi. Ardından Şahinler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Şahin, Asaş ve Clubsporium Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Çerçi, Sanatçı Hülya Avşar ve milli tenisçi Zeynep Sönmez katılımıyla basın toplantısı düzenlendi.

Toplantıda konuşan Şahinler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Şahin, holding bünyesinde yer alan Antalya Belek’teki oteli Club Megasaray'ın Hülya Cup'ın sponsoru olduğunu ilan ederek "Şahinler Holding olarak, aynı zamanda Türkiye Tenis Federasyonu ile “Resmi Turizm Partneri” sponsorluk anlaşmamız var ve bu bağlamda çok yönlü işbirliklerimiz söz konusu.  Ayrıca, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu’nun da sponsorluğumuz var. Bu sponsorluk kapsamında Tekerlekli  Sandalye Tenis Milli takımı oyuncusu Emirhan Toper’i de gönülden destekliyoruz." dedi.

Şahin, basın toplantısında 2020 Hülya Cup Turnuvası'nın Kasım ayında Antalya’nın Belek ilçesindeki Club Megasaray Akademi'de gerçekleşeceğini, bu konudaki imzaların atılmış olduğunu açıkladı. 

"Yaptığımız bu işbirliklerinin, Türkiye’nin gelecekte dünya çapında tanınan daha fazla tenisçi yetiştirmesi için çok önemli katkılar sağladığını düşünüyoruz." diyen Şahin, sözlerine şöyle devam etti: "Club Megasaray bünyesinde kurulan, Megasaray Tenis Akademi Mart 2019’da ulusal bir turnuva ile açılışını yapmıştı. 21  yeni tenis kortu ile kort sayımızı 43’e çıkarttık. 11 Ulusal TTF Turnuvasına ve 2 Ulusal Şampiyonaya ev sahipliği yaptık. Ocak 2020 itibariyle bir yıl içerisinde 44 yetişkin turnuvası, 3 adette Junior turnuvası olmak üzere, toplam 47 ITF turnuvasına ev sahipliği yapmayı planlıyoruz. Ocak ayı itibariyle başta Almanya ve İngiltere olmak üzere birçok Avrupa ülkesinden, aynı zamanda Rusya ve Ukrayna’dan anlaşmaları yapılmış takımların kamp organizasyonlarına ev sahipliği yapacağız. Megasaray Tenis Akademi tamamlandığında; 700 yatak kapasiteli otel, dünya standartlarında kongre salonları, başta tenis olmak üzere futbolun da içinde olduğu sporun farklı dallarından tesisler yer alacak. Club Mega Saray’da; 1992 yılından bu yana çok fazla tenisle ilgilenen misafirimizi ağırlıyoruz. Şahinler Holding olarak; Türkiye’de de ekonomik anlamda sıkıntılı günlerin yaşandığı 2019 yılında güçlü olduğu alanlara yöneldik. 2020’de de turizm, serbest bölgecilik ve hazır giyim gibi döviz getiren verimli sektörlere odaklanacağız."

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