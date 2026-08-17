Yeni düzenlemeyle birlikte Ankara-İstanbul güzergâhında ekonomi sınıfı tek yön bilet fiyatı 930 TL'den 990 TL'ye yükseldi. Böylece iki şehir arasındaki tek yön yolculuğun maliyeti 1.000 TL sınırına yaklaşmış oldu.
YHT BİLET FİYATLARI YENİLENDİ
TCDD Taşımacılık'ın yeni tarifesiyle birlikte farklı YHT güzergâhlarında da bilet fiyatları değişti. Güncellenen ekonomi sınıfı tek yön ücretleri şöyle:
- Ankara-İstanbul: 990 TL
- Ankara-Eskişehir: 511 TL
- Ankara-Konya: 458 TL
- Ankara-Sivas: 1.001 TL
- Eskişehir-İstanbul: 639 TL
- Eskişehir-Sakarya: 601 TL
- Eskişehir-Konya: 708 TL
- Eskişehir-Sivas: 1.597 TL
- Konya-İstanbul: 1.442 TL
YENİ TARİFE BİLET SATIŞLARINA YANSIDI
Yüzde 6,45'lik artışın ardından yeni bilet fiyatları satış sistemlerinde uygulanmaya başladı. Yolcular, seyahat planlarını yeni tarifedeki ücretleri dikkate alarak yapacak.
Özellikle Ankara-İstanbul gibi yoğun kullanılan güzergâhlarda yapılan artış, YHT ile seyahat eden vatandaşların ulaşım maliyetlerini doğrudan etkiledi.
Bilet fiyatları seyahat sınıfı, indirim türü ve ilgili tarife koşullarına göre değişiklik gösterebilir.