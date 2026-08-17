Yeni düzenlemeyle birlikte Ankara-İstanbul güzergâhında ekonomi sınıfı tek yön bilet fiyatı 930 TL'den 990 TL'ye yükseldi. Böylece iki şehir arasındaki tek yön yolculuğun maliyeti 1.000 TL sınırına yaklaşmış oldu.

YHT BİLET FİYATLARI YENİLENDİ

TCDD Taşımacılık'ın yeni tarifesiyle birlikte farklı YHT güzergâhlarında da bilet fiyatları değişti. Güncellenen ekonomi sınıfı tek yön ücretleri şöyle:

Ankara-İstanbul: 990 TL

990 TL Ankara-Eskişehir: 511 TL

511 TL Ankara-Konya: 458 TL

458 TL Ankara-Sivas: 1.001 TL

1.001 TL Eskişehir-İstanbul: 639 TL

639 TL Eskişehir-Sakarya: 601 TL

601 TL Eskişehir-Konya: 708 TL

708 TL Eskişehir-Sivas: 1.597 TL

1.597 TL Konya-İstanbul: 1.442 TL

YENİ TARİFE BİLET SATIŞLARINA YANSIDI

Yüzde 6,45'lik artışın ardından yeni bilet fiyatları satış sistemlerinde uygulanmaya başladı. Yolcular, seyahat planlarını yeni tarifedeki ücretleri dikkate alarak yapacak.

Özellikle Ankara-İstanbul gibi yoğun kullanılan güzergâhlarda yapılan artış, YHT ile seyahat eden vatandaşların ulaşım maliyetlerini doğrudan etkiledi.