Yeni Yönetim Kurulu Başkanı Hayri Çulhacı Olacak

Sabancı Holding tarafından yapılan açıklamaya göre, Olağan Genel Kurul'da gerçekleşecek Yönetim Kurulu seçimi ve görev dağılımı sonrasında halen Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapan Hayri Çulhacı'nın Yönetim Kurulu Başkanlığına getirilmesi planlanıyor.

Açıklamada, Hayri Çulhacı'nın Sabancı Topluluğu içinde yaklaşık 35 yıldır çeşitli görevlerde bulunduğu belirtildi. Daha önce Sabancı Holding Yürütme Kurulu Üyeliği, Akbank Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği ve Sabancı Holding ile bağlı şirketlerde Yönetim Kurulu Üyelikleri gibi kritik görevleri yürütmüş olan Çulhacı, yeni dönemde holdingin başkanlığını devralacak.

Güler Sabancı'nın Görevleri Devam Edecek

GG\u00fler Sabancı, Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinden ayrılmasına rağmen, Sabancı Vakfı Mütevelii Heyeti Başkanlığı, Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelii Heyeti Başkanlığı ve Sakıp Sabancı Müzesi Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini sürdürecek.

Bu değişimle birlikte, Sabancı Holding'in yönetim yapısında yeni bir dönem başlarken, Hayri Çulhacı'nın yönetimindeki yeni stratejilerin şirketin geleceğine nasıl yansıyacağı merakla bekleniyor.