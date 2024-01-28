Türkiye'de ortalama 13-18 milyon Euro arasında değişen transfer ücret skalasını yerle bir eden Kamerun asıllı Fransız bek Sacha Boey'in Galatasaray'a nasıl transfer olduğu ve İstanbul'da geçirdiği dönemde kimlerin sayesinde din değiştirdiği merak konusu oldu. Sacha Boey ile ilgili işte merak edilenler...

GÖSTERİŞLİ TRANSFER ARASINDA SIKIŞAN GENÇ ÇOCUK

Galatasaray Temmuz 2021’de Rennes'den genç bir sağ bek transfer etmişti. Victor Nelsson, Cicaldau, Morutan, Berkan Kutlu, Patrick van Aanholt, Halil Dervişoğlu gibi bazıları yüksek maliyetli bazıları gösterişli transferlerin arasında sessiz sedasız alınan isimlerden biri de Sacha Boey idi.

Sadece 1.1 milyon Euro’ya alınan Fransız beki kimse tanımıyordu ve deyim yerindeyse kapalı kutuydu.

Fatih Terim döneminde alınan Boey’in sarı kırmızılılara büyük paralar kazandıracağı 3 sene önceden biliniyordu.

İLK HEDEF SİDİBE İDİ

2021 yazında yeni bir sağ bek arayan Galatasaray'ın ilk hedefi Djibril Sidibe'ydi. O dönem Monaco forması giyen Sidibe, 2020-201 sezonunu Everton'da geçirmiş ve Monaco'yu dönmüştü. Fransız ekibinin kadroda düşünmediği 29 yaşındaki Fransız sağ bek için Galatasaray devreye girdi. Ancak Sidibe'nin maaşı, imza parası ve bonservisi Galatasaray'a çok geldi.

TERİM TALEP ETTİ, EKİP BULDU

Fatih Terim, ilk tercihi olan Sidibe'nin alınamaması üzerine scout ekibine "Maksimum 23 yaşında, atletik ve bonservisi ucuz" kriterlerini karşılayacak bir isim talebinde bulundu. Scout ekibi ise bonservisi Rennes'de olan, bir önceki sezonu Dijon'da kiralık olarak geçirmiş Kamerun asıllı Sacha Boey'yi önerdi.

FORMAYI HAKKIYLA ALDI

Boey'nin Dijon'daki maçlarını izleyen Terim, onayı verdi ve o dönem 20 yaşında olan genç Fransız, 1.1 milyon euro bonservis sonraki satıştan yüzde 15 pay karşılığında sarı kırmızılı formayı giydi.

SACHA BOEY KİMDİR

13 Eylül 2000 tarihinde Fransa'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Rennes altyapısında başladı. Fransa'da doğan Boey, Kamerun kökenlidir. Fransa'nın alt yaş millî takımlarında oynamaktadır.

Boey, 2021 Afrika Uluslar Kupası için ilk defa Kamerun kadrosuna seçildi, ancak final kadrosundan çıkarıldı. Boey, Mart 2022'de Kamerun'un Cezayir ile oynayacağı 2022 FIFA Dünya Kupası ön eleme maçının ilk kadrosuna dahil edildi, ancak bir kez daha asıl kadrodan çıkarıldı.

Kamerun teknik direktörü Rigobert Song, Eylül 2022'de Boey ile temasa geçildiğini ve Kamerun milli takımının oyuncunun milli takım geleceği hakkında bir karar vermesi için "her gün beklemeyeceğini" belirtti.

31 Mayıs 2023'te Boey, Euro U-21 şampiyonasında oynamak üzere Fransa 21 yaş altı milli futbol takımı kadrosuna seçildi. 14 Haziran 2023'te ayak bileğinden sakatlandığı için U21 kadrosundan çıkarıldı ve U21 şampiyonasını kaçırdı.

KİMİN SAYESİNDE MÜSLÜMAN OLDU

Seccadesinin yanından ayırmayan, soyunma odasında dahi namaz kıldığı iddiaları olan Fransız oyuncu Sacha Boey’in Galatasaray’a geldiği ilk dönemde inanç boşluğundaydı.

ŞAMAN OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

O dönemde şaman olduğuna dair dedikodular bile sosyal medya üzerinde dolandı.

2022 yılına gelindiğinde Boey’un İslamiyet'i seçtiğine dair iddialar ortaya çıktı. So Foot’a verdiği son röportajda ise Boey bu iddiaları onaylandı.

Şu anda Müslüman olan Boey’in kararında iki ismin önemli payı olduğu konuşuldu. Kerem Aktürkoğlu ve Galatasaray Sportif A.Ş Başkanı Erden Timur. İkili her uygun dönemde Boey’le İslamiyet hakkında sohbet etti. Kendisine İslamiyet'i anlatan kitaplar hediye ederek, Boey’in Müslümanlığa geçmesinde çok önemli payları olduğu iddia edildi.