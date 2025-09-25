Panele GSO Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Özgüler, İntegral Yatırım Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi İbrahim Taşdoğan, Ekonomist Murat Sağman, İntegral Yatırım Kurumsal Satış Direktörü Sarper Dönertaş ile Yeni Nesil Sanayici Platformu üyeleri ve firma temsilcileri katıldı.

Açılış konuşmasını yapan GSO Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Özgüler, Gaziantep sanayisinin hem Türkiye’deki büyüklüğü hem de istihdam gücü açısından kritik bir rol üstlendiğini vurguladı. Özgüler, “Gaziantep, 1.500 işletmesi ve 300 bin çalışanıyla Türkiye’nin en büyük organize sanayi bölgesine sahip. Yıllık 10 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiren şehrimizden İSO ilk 1000 listesinde 65 firma yer alıyor” dedi.

Özgüler, sanayi firmalarının daralan piyasa koşullarında sürdürülebilirliklerini koruyabilmek ve geleceğe hazırlık yapabilmek için alternatif finansman kaynaklarını değerlendirmelerinin önemine değindi. Halka arzın sermaye piyasalarına açılmanın yanı sıra kurumsallaşma, şeffaflık ve marka bilinirliğini artırma açısından da firmalara önemli katkılar sağladığını belirtti.

İntegral Yatırım Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi İbrahim Taşdoğan ise Gaziantep’in üretim kapasitesi ve ihracattaki başarısının ülke ekonomisindeki önemine dikkat çekti. Taşdoğan, “Artık üretmek ve ihracat yapmak tek başına yeterli değil. Şirketlerin büyüyebilmesi ve küresel rekabette ayakta kalabilmesi için güçlü bir finansal yapıya ihtiyaçları var. Geleneksel bankacılık kaynakları çoğu zaman yetersiz kalabiliyor, sermaye piyasaları ise bu noktada alternatif çözümler sunuyor” ifadelerini kullandı.

Ekonomist Murat Sağman, panelde yurt içi ve yurt dışı para piyasalarındaki gelişmeleri değerlendirdi. Sağman, özellikle Avrupa’daki büyüme kırılganlığının altını çizerek, finansmana erişimin işletmeler için kritik önemde olduğunu vurguladı.

İntegral Yatırım Kurumsal Satış Direktörü Sarper Dönertaş ise halka arzın şirketler için sağladığı avantajları aktardı. Dönertaş, halka arzın maliyetleri düşürdüğünü, borçlanma imkânlarını artırdığını, şirketin değerini ve tanınırlığını yükselttiğini, likidite ve kurumsal yapıyı güçlendirdiğini ifade etti. Bununla birlikte halka arzın belirli kriterleri bulunduğunu ve bu kriterlerin bilinmesinin önemine dikkat çekti.