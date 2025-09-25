19 Eylül haftasında yabancı yatırımcılar net 407,6 milyon dolarlık hisse senedi ve 178 milyon dolarlık DİBS aldı. Aynı dönemde, Genel Yönetim Dışındaki Sektör (ÖST) varlıklarında ise 500 bin dolarlık bir satış gerçekleşti.

Bu gelişmeyle birlikte, 12 Eylül haftasında 30,96 milyar dolar olan yabancı yatırımcıların hisse senedi stoku 19 Eylül haftasında 33,74 milyar dolara yükseldi. DİBS stoku ise 15,08 milyar dolardan 15,16 milyar dolara çıktı. ÖST stokları ise hafif bir düşüşle 665,5 milyon dolardan 664,7 milyon dolara geriledi.