İçişleri Bakanlığı, Karayolları Trafik Yönetmeliği'nde önemli bir değişikliğe gitti. Yönetmelikte yapılan düzenlemeyle birlikte, motosiklet sürücüleri ve taşınmaları halinde yolcuların koruyucu eldiven takması zorunlu hale getirildi.

Yönetmelikteki değişiklik, 04 Kasım 2025 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni düzenleme ile birlikte, trafik güvenliğini artırmaya yönelik önlemler kapsamı genişletildi.

Kask ve gözlük zorunluluğu maddesi güncellendi

Değişiklik kapsamında, koruma başlığı (kask) ve koruma gözlüğü kullanımına ilişkin maddelerde de düzenlemeye gidildi.

Üç tekerlekli yük motosikletleri ile sürücüsü ve yolcuları bir çerçeve veya karoseri ile korunan araçlar hariç olmak üzere; bisiklet, elektrikli bisiklet, motorlu bisiklet, motosiklet ve T3 kategorisindeki traktörlerde sürücülerin koruma başlığı ve koruma gözlüğü takmaları, yolcuların ise sadece koruma başlığı takmaları zorunlu hale getirildi.

Yeni maddeyle eldiven şartı yürürlükte

Resmî Gazete’de yayımlanan değişiklikle yönetmeliğe eklenen maddeye göre:

“Üç tekerlekli yük motosikletleri ile sürücüsü ve yolcuları bir çerçeve veya karoseri ile korunanlar hariç, motosiklet sürücülerinin ve taşınmaları halinde yolcuların koruyucu eldiven takmaları” hükmü getirildi.

Böylece artık motosiklet kullanıcılarının, kask ve gözlüğün yanı sıra koruyucu eldiven takmaları da zorunlu hale gelmiş oldu.

Amaç: Trafik güvenliği ve yaralanmaları azaltmak

Yeni düzenlemenin amacı, motosiklet kazalarında el ve bilek yaralanmalarını en aza indirmek ve trafik güvenliğini artırmak olarak açıklandı.

Uzmanlar, koruyucu ekipman kullanımının hem sürücünün hem yolcunun hayati risklerini ciddi oranda azalttığına dikkat çekiyor.

Yönetmelikte diğer teknik düzenlemeler de yapıldı

Karayolları Trafik Yönetmeliği’nin 30. maddesi de yeniden düzenlenerek, sürücü ve araç sicillerine ilişkin veri paylaşım süreçleri modernize edildi.

Yeni düzenleme ile Emniyet Genel Müdürlüğü, gerekli kurum ve kuruluşlarla veri paylaşımını elektronik sistemler üzerinden yapabilecek.