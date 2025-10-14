Türkiye, dijital ekonominin birçok alanında bölgesel bir güç hâline gelirken, yapay zekâ ve dijital teknolojiler bu dönüşümün merkezine yerleşiyor. Google da bu dönüşüme, kullanıcılara, işletmelere ve kamu kurumlarına platform ve araçlarıyla yeni fırsatlar sunarak katkı sağlıyor. Public First tarafından Google iş birliğiyle hazırlanan Türkiye Ekonomik Etki Raporu, bu katkının ekonomik büyüme üzerindeki somut etkilerini ortaya koyarken, yapay zekânın önümüzdeki yıllarda Türkiye’nin kalkınmasında üstleneceği kritik rolü vurguluyor.

Rapora göre, Türkiye’nin dijital ekosistemine yatırılan her 1 TL, ülke ekonomisine ortalama 5,6 TL geri dönüş sağlıyor. 2024 yılı itibarıyla Google’ın Arama, Ads, Haritalar, Play, Cloud ve YouTube gibi ürünlerinin Türkiye ekonomisine doğrudan katkısı 340 milyar TL (10 milyar ABD doları) seviyesinde gerçekleşti. Bu katkı, Türkiye’nin GSYİH’sinin yaklaşık %0,8’ine denk gelirken 260 binden fazla kişilik istihdamı destekliyor.

“Türkiye’nin teknolojiyi sadece kullanan değil, üreten ve yön veren bir ülke olmasına katkı sağlamayı hedefliyoruz”

Google Türkiye Ülke Direktörü Mehmet Keteloğlu raporla ilgili şu açıklamalarda bulundu: “Google olarak Türkiye’nin dijital dönüşümüne uzun vadeli bir bakışla katkı sunuyoruz. Yapay zekâ, bu dönüşümün itici gücü olmaya devam edecek. Public First tarafından hazırlanan Türkiye Ekonomik Etki Raporu da bu tabloyu açıkça ortaya koyuyor: Yapay zekâ 2035 yılına kadar Türkiye’nin GSYİH’sine yıllık %7,4’ün üzerinde katkı sağlayabilir. Bu yalnızca ekonomik büyüme açısından değil, toplumsal gelişim ve yenilikçilik açısından da önemli bir potansiyel anlamına geliyor. Rapora göre katılımcıların %73’ü Türkiye’nin bir ‘Yapay Zekâ Süper Gücü’ olmayı stratejik öncelik haline getirmesi gerektiğini belirtirken, işletmelerin %90’ı yapay zekâ araçlarının ülke ekonomisi için büyük bir fırsat sunduğunu düşünüyor. Kullanıcı tarafında da yapay zekâya hızlı bir adaptasyon gözleniyor; örneğin Google Gemini’ın günlük aktif kullanıcı sayısı 2025’in ilk yarısında iki kattan fazla arttı. Biz de Google olarak, Türkiye’nin bu dönüşüm sürecinde teknolojiyi sadece kullanan değil, üreten ve yön veren bir ülke olmasına katkı sağlamayı hedefliyoruz. Hem ekonomiye hem de topluma fayda sağlayacak teknolojileri herkes için erişilebilir hale getirmeye, Türkiye’de yapay zekâ odaklı büyümeyi destekleyecek yatırımlarımıza devam edeceğiz.”

Raporun öne çıkan verileri ve İstatistikleri