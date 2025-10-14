Haber / ALİ KARABAŞ

Türkiye’nin dijital dönüşümüne öncülük eden Türk Telekom, 5G teknolojisini kullanarak dikkat çekici bir yeniliğe imza attı. 16 Ekim’de yapılacak 5G frekans ihalesi öncesinde düzenlenen basın toplantısında, Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, 5G altyapısıyla gerçekleştirilen canlı hologram bağlantısı üzerinden basın mensuplarına hitap etti.

Toplantıya katılan biri olarak, sahnede CEO Ümit Önal’ın üç boyutlu holografik yansımasını gerçek zamanlı olarak izlemek etkileyici bir deneyimdi. Sanki fiziksel olarak oradaymış gibi, jest ve mimikleriyle doğal bir etkileşim kurabiliyordu. Görüntüde herhangi bir gecikme ya da kesinti yaşanmaması, 5G’nin sunduğu yüksek hız ve ultra düşük gecikme kapasitesinin somut bir göstergesi oldu.

“5G’nin temel taşı fiber altyapı”

Hologram teknolojisiyle konuşan Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, “Güçlü fiber altyapıyı 5G’nin temel taşı olarak konumlandırmak ve 5G’ye en hazır operatör olma vizyonumuzu sürdürmek istiyoruz” dedi.

Önal, 5G için kritik öneme sahip baz istasyonlarının fiber bağlantı oranının yüzde 55’e ulaştığını belirterek, “Bugün gelinen noktada 5G’ye hazırız. İletişimin her döneminde olduğu gibi 5G çağının da öncüsü olacağız” ifadelerini kullandı.

“Türkiye’de bir ilki deneyimliyoruz”

Türkiye’de ilk kez 5G hologram teknolojisiyle canlı basın toplantısı düzenlendiğini vurgulayan Önal, “Bugün yalnızca bir basın toplantısı değil, Türkiye’de bir ilki gerçekleştiriyoruz. 5G destekli holografik görüntüm ve sesimle karşınızdayım. Bu deneyim, 1 Nisan sonrasında hayatımıza girecek yeni iletişim çağının bir ön gösterimi” dedi.

Önal, 81 ilde yaygınlaştırılan 515 bin kilometrelik fiber altyapı sayesinde Türk Telekom’un 5G’ye en hazır operatör konumunda olduğunu vurguladı. Türkiye’nin fiberleşme oranı bakımından Avrupa’da üst sıralarda yer aldığını hatırlatarak, “2030 hedeflerinin şimdiden üzerine çıktık” ifadelerini kullandı.

“5G, dijital geleceğe geçişin anahtarı”

5G frekans ihalesine yalnızca bir teknoloji geçişi olarak değil, Türkiye’nin dijital geleceğine yatırım olarak baktıklarını söyleyen Önal, “5G’nin gücünü hayatın tüm alanlarına yansıtmayı, yerli teknoloji üretimini destekleyerek ülkemizi bölgesel bir teknoloji gücüne dönüştürmeyi amaçlıyoruz” dedi.

Türk Telekom’un bugüne kadar gerçekleştirdiği öncü 5G projeleri arasında, uzaktan cerrahi operasyon, akıllı tarım uygulamaları, 5G destekli kültür-sanat etkinlikleri ve otonom sistem testleri de bulunuyor.

“Gerçek bir gelecek demosu gibiydi”

Toplantıdan ayrılırken hissedilen en güçlü izlenim, hologramla yapılan bu buluşmanın yalnızca bir tanıtım değil, geleceğin iletişim biçimine dair bir ön izleme olduğuydu. 5G’nin sunduğu anlık veri aktarımı ve etkileşim gücü, fiziksel ve dijital dünyanın birbirine bu kadar yakınlaştığı bir dönemin başlangıcına işaret ediyor.