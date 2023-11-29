Goller yağmur gibi geldi! Galatasaray'dan muhteşem dönüş

Maçtan Dakikalar

11. dakikada ceza yayı üzerinde Bruno Fernandes, Höjlund ile verkaç yaparak pasını Garnacho ile buluşturdu. Bu oyuncunun sol çaprazdan vuruşunda top ağlarla buluştu. 0-1

15. dakikada Mertens’in sağ taraftan kullandığı köşe atışında ön direkte Torreira’nın kafa vuruşunda kaleci Onana topu çizgiden çıkardı. Dönen topu penaltı noktasının sağ tarafından önünde bulan Ndombele’nin yaptığı vuruşta savunmadan döndü.

18. dakikada sol taraftan Amrabat’ın pasında topla buluşan Bruno Fernandes, ceza sahası dışı sol çaprazdan sert vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 0-2

29. dakikada ceza yayı sağ tarafından kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Ziyech, yaptığı vuruşta kaleci Onana’nın sağından meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-2

45 İkinci yarı başladı

55. dakikada Antony’nin pasında sağ kanatta topla buluşan Wan-Bissaka’nın yerden içeri ortasında ceza sahası içi sağ çaprazdan McTominay’in kayarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-3

62. dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Hakim Ziyech, ceza sahası dışı çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Onana’nın müdahalesi yeterli olmadı, meşin yuvarlak çizgiyi geçti. 2-3

65. dakikada Zaha’nın pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Kerem Aktürkoğlu’nun yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Onana’da kaldı.

68. dakikada sağ kanata topla ilerleyen Angelino'nun pasında topla buluşan Ziyech, ceza sahası dışı sağ çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Onana topu kontrol etti.

70. dakikada Angelino’nun savunmanın arkasına attığı pasta Kerem Aktürkoğlu, ceza sahası içi sağ çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 3-3

77. dakikada topla birlikte ceza yayına kadar gelen McTominay, yerden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğinin yanında auta gitti.

85. dakikada sağ kanatta Dalot’un pasında ceza sahası dışı sol tarafında topla buluşan Fernandes’in kontrol edip yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak yan direğe çarpıp auta gitti.



Hakemler: Jose Maria Sanchez, Raul Cabanero, Inigo Prieto

Galatasaray: Fernando Muslera, Sacha Boey, Kaan Ayhan, Abdülkerim Bardakcı, Angelino (Victor Nelsson dk. 82), Tanguy Ndombele (Sergio Oliveira dk. 60), Lucas Torreira, Hakim Ziyech (Barış Alper Yılmaz dk. 83), Dries Mertens (Kerem Aktürkoğlu dk. 60), Wilfried Zaha (Kerem Demirbay dk. 88), Mauro Icardi

Yedekler: Günay Güvenç, Tete, Kazımcan Karataş, Cedric Bakambu

Teknik Direktör: Okan Buruk

Manchester United: Andre Onana, Wan-Bissaka (Diogo Dalot dk. 78), Harry Maguire, Victor Lindelöf, McTominay, Sofyan Amrabat (Kobbie Mainoo dk. 58), Antony, Bruno Fernandes, Alejandro Garnacho (Facundo Pellistri 78), Rasmus Höjlund (Anthony Martial dk. 58)

Yedekler: Altay Bayındır, Thomas Heaton, Sergio Reguilon, Raphael Varane, Daniel Gore, Hannibal, Joseph Hugill

Teknik Direktör: Erik ten Hag

Goller: Hakim Ziyech (dk. 29 ve 62), Kerem Aktürkoğlu (dk. 70) (Galatasaray), Garnacho (dk. 11), Bruno Fernandes (dk. 18), McTominay (dk. 55) (Manchester United)

Sarı kartlar: Sacha Boey, Kaan Ayhan (Galatasaray), Bruno Fernandes, Luke Shaw, Wan-Bissaka (Manchester United)