UEFA Şampiyonlar Ligi'nde A, B, C ve D gruplarında 8 karşılaşma oynandı. A Grubu'nda Galatasaray, deplasmanda Bayern Münih'e 2-1 mağlup oldu. Grubun diğer maçında ise Kopenhag, evinde İngiliz ekibi Manchester United'ı nefesleri kesen maçta 4-3 yendi. Bu maçların ardından Bayern Münih 12 puanla lider, 4 puanla Kopenhag 2., aynı puanda Galatasaray 3., 3 puanla Manchester United ise son sırada yer aldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:



A Grubu

Bayern Münih - Galatasaray: 2-1

Kopenhag: - Manchester United: 4-3



B Grubu

Arsenal - Sevilla: 2-0

PSV Eindhoven - Lens: 1-0



C Grubu

Napoli - Union Berlin: 1-1

Real Madrid - Sporting Braga: 3-0



D Grubu

Real Sociedad - Benfica: 3-1

Salzburg - Inter: 0-1