Kutlama etkinlikleri kapsamında Ankara'nın Polatlı ilçesinde bulunan Orhan Ünsal Hava Parkı’na gelen çocuklar, burada birbirinden farklı uçakları yakından inceleme fırsatı buldu.

Ardından, Tüm Amatör ve Sportif Havacılar Derneği Başkanı Orhan Ünsal ve gönüllü pilotlar eşliğinde tek motorlu uçaklara binen çocuklar, yaklaşık yarım saat süren unutulmaz bir uçuş deneyimi yaşadı.

Gökyüzü ile buluşan çocukların mutluluğu gözlerinden okunurken, Tüm Amatör ve Sportif Havacılar Derneği Başkanı Orhan Ünsal etkinlikle ilgili, "Çocuklarımızı havacılıkla tanıştırmak, onların hayallerine yeni ufuklar katmak istiyoruz. Daha önce şehit ailelerinin ve depremzede çocukların da gökyüzüyle buluşmasına vesile olduk. Bugün de 23 Nisan'ın ruhuna yakışır bir şekilde Kırşehir’den gelen çocuklarımıza unutulmaz bir anı yaşatıyoruz. Umuyorum ki aralarından geleceğin pilotları çıkacak" ifadelerini kullandı.

Minik yüreklerin bayram coşkusunu gökyüzünde yaşadığı etkinlik, hem çocuklara moral oldu hem de havacılığa olan ilgilerini artırdı.