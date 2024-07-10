Tüm sektör profesyonellerinin ve basının davet edildiği üç gün süren etkinlikte, GNC Makina sektöre hangi makinalar aracılığı ile nasıl hizmetler verdiğini, yeni markalarını, makinalarındaki son teknolojileri uygulamalarla ve demo parça işlemeleri ile tanıttı.

GNC Makina’nın Genel Merkezi’nde 2-4 Temmuz 2024 tarihleri arasında ikinci kez düzenlediği Open House etkinliği, sektör profesyonelleri ve basın mensuplarının katılımıyla gerçekleşti. Üç gün boyunca devam eden etkinlikte GNC Makina Yönetim Kurulu başta olmak üzere tüm GNC Makina ekibi, mümessilliğini üstlendikleri markaları, sektör profesyonellerine, üretici firmalara ve makinaların doğru kullanımında en etkin rol oynayan operatörlere tanıttı.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan GNC Makina Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Gökhan Yıldız konuşmasına misafirlere katılımlarından dolayı teşekkür ederek başladı ve sözlerine şu şekilde devam etti:

“Farklı sektörlerden paydaşlarımızı ve basın mensuplarını aramızda görmekten büyük mutluluk duyduğumuzu belirterek söze başlamak istiyorum. GNC Makina olarak Open House etkinliklerini çok seviyoruz, çünkü sizleri evimizde ağırlamak ve hürmet göstermekten onur duyuyoruz. İşimizin odağı olan süreç işlerken, karşılıklı daha büyük bir bağ kuruyoruz ve ilişkilerimizi dostane bir ortamda geliştiriyoruz. Kendi evimizde dertlerinizi, beklentilerinizi, önerilerinizi, taleplerinizi dinliyor ve anlık çözümler sunmaya çalışıyoruz. Open House etkinlikleri, bizi daha yakından tanıma, ürünlerimizi görme ve makinelerimizin maharetlerini izleme imkânı sağlıyor. Sizlerin beklentilerine daha hızlı cevap verme ve taleplere çözüm sunma fırsatı da sunuyor. Bu amaçla, son teknoloji ürünlerimizi sanayicilerimizin ilgisine sunduk.

Türkiye’nin hak ettiği değere ulaşabilmesi için sanayinin ve sanayicinin büyük önemi var. Sanayicinin sorunlarını yakından takip eden biri olarak, bu sorunları çözmek için kendimizi sorumlu hissediyoruz. Bugün ofisimizde gördüğünüz tüm ileri teknoloji makinelerin ve GNC Makina ekibinin bu sorunları ortadan kaldırmak için canla başla çalıştığını belirtmek isterim. Etkinlik boyunca distribütörlüğünü yaptığımız firmaların yurtdışı temsilcileri de sizlere eşlik ediyor olacak. Onlara sorularınızı doğrudan yöneltebilir, markalar ve makineler hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz. Katılım sağlayan herkese teşekkür ederim” diyerek bu etkinliği belli zaman aralıklarıyla tekrarlayacaklarını ifade etti.

ÜRETİCİYE KOLAYLIK SAĞLAYACAK TEKLİFLER

GNC Makina, Genel Merkezi’nde gerçekleştirdiği bu etkinlikte mümessili olduğu VICTOR TAICHUNG, NAKAMURA-TOME, LICO, ROMI, VISION WIDE, VONGHLER ve ONA gibi yüksek hız ve niteliğe sahip makinalarını tanıttı. Ürünler hakkında üreticilerin tüm sorularını yanıtlayan GNC Makina ekibi, müşterilerine özel kampanyalar da hazırladı. Ekip, hazırlanan kampanyalar, sundukları ve sunmayı planladıkları tüm hizmetler hakkında katılımcılara bilgiler verdi.

Genel Merkezi İstanbul Anadolu Yakası’nda bulunan firmanın, Avrupa Yakası, Ankara, İzmir, Bursa, Konya ve Adana’da yer alan şubeleri ile ülkemizde geniş hizmet ve servis ağı bulunuyor.