İstihdam açısından ise hizmet sektörü toplam istihdamın yüzde 39,2’sini oluşturdu. Sanayi sektörü ise yüzde 27,2 ile ikinci sırada yer aldı.

Ciroda Ticaret Sektörü Liderliği Sürdürüyor

2024 yılında cironun en yüksek payını ticaret sektörü aldı. Ticaret sektörü toplam cironun yüzde 45,8’ini oluştururken, hizmet sektörü yüzde 16,9, sanayi sektörü ise yüzde 30,2’lik payla takip etti.

Üretim Değerinde İmalat Öne Çıkıyor

Türkiye genelinde üretim değerleri incelendiğinde imalat sektörü 21 trilyon 927 milyar TL ile lider konumda bulunuyor. Bunu sırasıyla ticaret (6 trilyon 764 milyar TL), inşaat (5 trilyon 905 milyar TL), ulaştırma ve depolama (4 trilyon 995 milyar TL) ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı (3 trilyon 263 milyar TL) takip ediyor.

Büyük İşletmeler Ciroda Öne Çıkıyor, Küçükler İstihdamda

Ciroya göre işletme büyüklükleri incelendiğinde, 250+ çalışanı olan büyük işletmelerin payı yüzde 35,1 ile ilk sırada yer aldı. Küçük işletmeler (1-9 kişi) ise istihdamın yüzde 36’sını oluşturdu. 10-49 ve 50-249 çalışanlı işletmeler ise hem ciro hem istihdam açısından orta seviyede konumlandı.

Toplam Aktif Girişim ve Ekonomik Büyüklük

2024 yılında Türkiye’de aktif girişim sayısı 3 milyon 942 bin 781 olarak kaydedildi. Aynı dönemde toplam ciro 91 trilyon 653 milyar TL, üretim değeri 53 trilyon 157 milyar TL, faktör maliyetiyle katma değer 15 trilyon 749 milyar TL, mal ve hizmet satın alımları ise 79 trilyon 836 milyar TL oldu. Toplam istihdam ise 19 milyon 789 bin kişi olarak gerçekleşti.

Düşük Teknoloji Faaliyetleri İmalatta Baskın

İmalat sanayinde faaliyet gösteren girişimlerin yüzde 54,7’si düşük teknoloji alanında yer aldı. Bu girişimler, istihdamın yüzde 48,5’ini ve cironun yüzde 35,9’unu oluşturdu.