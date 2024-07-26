Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ), sorumluluk sahasında yer alan korunan alanlarda yaban hayvanlarının su ihtiyacını karşılayabilmek ve o bölgelerde kaynak değeri oluşturan yaban hayvanlarını alanda tutabilmek için sulama alanları oluşturuyor.

Bu kapsamda Samsun’da 45 geyik popülasyonunun bulunduğu Doğa Koruma ve Milli Parkların sorumluluk alanında bulunan Vezirköprü Kunduz Dağı Geyik Üretim İstasyonu içinde yaban hayvanlarının ihtiyacı olan suyun temini amacıyla DSİ Genel Müdürlüğü ile DKMP Genel Müdürlüğü arasında imzalanan ‘Yaban Hayatı Su İhtiyacının Karşılanması Protokolü’ gereği, DSİ 7. Bölge Müdürlüğü tarafından Kunduz Dağı’nda bin 360 metre kotunda 192 metre olarak açılmış olan su sondaj kuyusu ile geyiklerin ihtiyacı olan su, yeraltı suyundan karşılandı.