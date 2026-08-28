Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (GETOB) Başkanı Cengiz Aygün, son dönemde sosyal medyada Marmaris hakkında yapılan olumsuz paylaşımlara da tepki göstererek, 'Marmaris'te yaşanan birkaç olumsuz olayı bütün Marmaris'e mal etmek yanlış ve sakıncalıdır' dedi.

2026 turizm sezonunun son çeyreğine yaklaşılırken Marmaris turizmini değerlendiren GETOB Başkanı Cengiz Aygün, sezonun başlangıcında yakın çevrede yaşanan olumsuzlukların özellikle erken rezervasyonlara yansıdığını söyledi. Sezon başında bazı pazarlarda ciddi kayıplar yaşandığını belirten Aygün, yapılan fuar ve tanıtım çalışmalarında da sezonun belirli dönemlerinde sıkıntı yaşanacağının öngörüldüğünü ifade etti. Aygün, 'Farklı pazarlarda artışlar söz konusu. Polonya pazarında artışımız var. İskandinav pazarlarında da küçük de olsa yükselişler yaşanıyor. Ancak ana pazarımız olan İngiltere'de ciddi kayıplarımız var. Dalaman bölgesindeki kayıp yaklaşık yüzde 12 seviyelerinde' dedi.

İç pazardan gelen talep turizmcinin yüzünü güldürdü

Haziran sonuna kadar yaşanan tablonun ardından 1 Temmuz itibarıyla iç pazardan gelen yoğun talebin Marmaris turizmine önemli bir ivme kazandırdığını söyleyen Aygün, Türk misafirlerin sezonun toparlanmasında önemli rol oynadığını vurguladı. Aygün, Türkiye'de iç pazarın her yıl yüzde 15-20 seviyelerinde önemli bir paya sahip olduğunu, bu yıl ise artış yaşandığını belirterek, 'Yaşadığımız olumsuz tablo içerisinde iç pazar bize ayrı bir ivme sağladı. Bu da bizi sezon değerlendirmesinde daha olumlu bir noktaya taşıdı' diye konuştu.

'1 milyon 400 bin Türk Yunanistan'da tatil yapıyor'

Türk vatandaşlarının Yunanistan'a yönelmesinin de turizm açısından dikkatle değerlendirilmesi gerektiğini ifade eden Aygün, yaklaşık 1 milyon 400 bin Türk vatandaşının Yunanistan'da tatil yaptığını ve bunun ekonomik karşılığının yaklaşık 900 milyon dolar olduğunu söyledi. Bu kaynağın Türkiye'de kalması gerektiğini savunan Aygün, GETOB ve Türkiye Otelciler Federasyonu olarak iç turizmi destekleyecek çalışmaların önemine dikkat çekti. 'Bu kaynağın kendi ülkemizde kalabilmesi için yapılabilecek her türlü çalışmanın içinde olmamız gerekiyor' diyen Aygün, Türkiye'nin sunduğu tatil imkanlarının ve hizmet kalitesinin de daha güçlü şekilde anlatılması gerektiğini söyledi.

'Marmaris'in Dijital Aynası' çalışması

Son dönemde sosyal medya ve bazı haber kanallarında Marmaris hakkında yayılan olumsuz içeriklere de değinen Cengiz Aygün, dijital platformlarda özellikle şiddet ve olumsuzluk içeren paylaşımların daha fazla etkileşim aldığını söyledi. GETOB olarak bu konuyla ilgili 'Marmaris'in Dijital Aynası' adı altında bir çalışma yaptıklarını açıklayan Aygün, sosyal medyada oluşan algıyla Marmaris'teki gerçek yaşam arasında ciddi farklar bulunduğunu belirtti. Aygün, 'Dijital platformlarda kötü haberler, olumsuzluklar ve şiddet içeren paylaşımlar ciddi etkileşim alıyor. Bundan beslenen ve bu işin ticaretini yapan kişiler olumsuz olan her türlü hareketi çok daha büyük bir tablo gibi yansıtabiliyor. Bunun Marmaris turizmine ve Marmaris'in yaşamına ciddi şekilde olumsuz etkileri oluyor. Gücümüz yettiği kadar bununla mücadele ediyoruz' dedi.

'Münferit yaşanan birkaç olayı tüm Marmaris'e mal etmek yanlış'

Aygün, Marmaris'te yaşanan münferit olayların bütün ilçeyi temsil etmediğini söyleyerek, 'Elbette esnaflarımız arasında olumsuzluk yaşayan, birtakım sıkıntıları ön plana çıkaran paydaşlarımız olabilir. Ancak bunun sayısı inanılmaz derecede az. Bunu bütün Marmaris turizmine ve Marmaris'in geleceğine mal etmek yanlış ve sakıncalıdır' ifadelerini kullandı.

'Oteller konusunda algı ile gerçek birbirinden farklı'

Sosyal medyada Marmaris'te yerli turistin yabancı turiste göre daha yüksek fiyatlarla konakladığı ve Yunan adalarının Türkiye'den daha ekonomik olduğu yönündeki paylaşımlara da değinen Aygün, Türkiye'nin özellikle pandemi sonrasında döviz bazında fiyat artışı yaşadığını söyledi. Bunun Türkiye'deki ekonomik şartlar ve artan maliyetlerle bağlantılı olduğunu belirten Aygün, Yunanistan ile Türkiye'deki otel fiyatları karşılaştırıldığında asıl şikayetlerin büyük kısmının konaklamadan değil, otel dışındaki harcamalardan kaynaklandığını söyledi.

Aygün, 'Giden misafirlerimiz konaklamayla ilgili ciddi bir şikayet dile getirmiyor. Daha çok otelin dışındaki yaşamda aldıkları hizmetlerin pahalı olduğunu söylüyorlar. Yeme içme sektörünü Türkiye ile Yunanistan arasında kıyaslayabiliyorlar. Ancak bu değerlendirmeler bu yıl önceki yıllara göre biraz daha azaldı' dedi.

Türkiye'nin Mısır, Tunus, Yunanistan ve İspanya gibi destinasyonlarla rekabet ettiğini belirten Aygün, bazı ülkelerde devletin turizm sektörüne sağladığı desteklerin maliyetleri aşağı çektiğine dikkat çekti.

'Başka Marmaris yok'

Marmaris'in turizm açısından kendine özgü bir destinasyon olduğunu vurgulayan Cengiz Aygün, ilçenin doğal güzellikleri, koyları, tekne turları ve konaklama seçenekleriyle önemli bir turizm merkezi olduğunu söyledi.

'Marmaris yaşanması gereken çok önemli bir destinasyon' diyen Aygün, ilçenin her bütçeye hitap edebilecek konaklama imkanlarına sahip olduğunu belirterek, özellikle iç pazardan gelen turistlerin Marmaris'i daha fazla tercih etmesini istedi. Aygün, 'Marmaris, açık hava tatil köyü gibi. Doğasıyla, yaşanabilir koylarıyla, tekne turlarıyla ve mavi ekonomisiyle Türk turizminin lokomotif destinasyonlarından biri. Marmaris'e gelip Marmaris'i yaşamanızı tavsiye ediyorum. Başka Marmaris yok' diye konuştu.