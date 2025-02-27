Referans Sigorta Genel Müdürü Oğuz Karahançer ise, üç yıl içinde Türkiye'nin en büyük 10 sigorta şirketi arasında yer almak istediklerini belirterek, “Referans Sigorta olarak sektörün güven ve çözüm merkezi olarak “Referans Noktası” olmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Kiler Holding tarafından satın alınan Türkiye’nin en eski sigorta şirketi Generali Sigorta, yeni adı ve vizyonunu düzenlenen basın toplantısı ile duyurdu. “Referans Sigorta” ismiyle yola devam edecek olan köklü şirketin, sektörün “Referans Noktası” olması için harekete geçildiği vurgulandı.

Şirketin gelecek hedeflerinin ve sektörde yaratmayı planladığı dönüşümün paylaşıldığı toplantıda konuşan Referans Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Kiler, Generali Sigorta’nın Kiler Holding bünyesine katılmasının, finans sektöründeki büyüme hedeflerinin bir parçası olduğunu belirterek, “Köklerimize ve değerlerimize sahip çıkarak faaliyet gösterdiğimiz her sektörde öncü olmayı başardık. Sigortacılık sektöründe de aynı azim ve kararlılıkla ilerleyeceğiz. Generali Sigorta’nın 162 yıllık mirasını devralarak vatandaşlarımızın güvenle başvuracağı bir marka oluşturuyoruz. Referans Sigorta, güvenin yeni adı olarak sektörde fark yaratacak” dedi.

Sektörde yeni bir sayfa açtıklarını kaydeden Referans Sigorta Genel Müdürü Oğuz Karahançer ise, “1994 yılından bu yana Türkiye’nin önde gelen yerli ve milli yatırım gruplarından biri olarak; gayrimenkul, perakende, enerji ve turizm gibi pek çok sektördeki başarılı yatırımlarıyla tanınan Kiler Holding çatısı altında güvenin yeni adı olarak sektörde kendimize önemli bir yer edineceğimizden hiçbir şüphemiz yok” diye konuştu.

Karahançer, sigortacılığın yalnızca bir poliçe sunmak değil; aynı zamanda güven vermek ve belirsizliklere karşı bir koruma kalkanı sağlamak olduğunu vurgulayarak, “Generali Sigorta’nın köklü geçmişinden aldığımız güç ve Kiler Holding’in vizyoner yaklaşımıyla Referans Sigorta olarak sektörün güven ve çözüm merkezi olarak “Referans Noktası” olmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı. Karahançer, acente odaklı iş modeli ve dijitalleşme yatırımlarıyla daha erişilebilir ve müşteri odaklı bir yapı kuracaklarını belirterek, “Acentelerimiz, ailemizin bir parçasıdır. Onlarla sıcak ve güvene dayalı ilişkilerimizi daha da güçlendireceğiz. Hedefimiz üç yıl içinde Türkiye'nin en büyük 10 sigorta şirketi arasında yer almak ve sektörde koşulları belirleyen bir marka olmaktır. Birkaç ay içinde tüm branşlarda iddialı bir oyuncu olacağız” şeklinde konuştu.

Referans Sigorta’nın öncelikli hedefleri arasında; acente sayısını artırmak, tüm dağıtım kanallarında aktif rol almak ve müşterilere kişiselleştirilmiş çözümler sunmak yer aldığını kaydeden Karahançer, “Tüm acentelerin kolaylıkla ulaşabileceği, projelerini paylaşıp hayata geçirebileceği, kazançlarını arttırıp daha verimli çalışabilecekleri bir şirket olma iddiamız var. Yazılacak olan bu başarı hikayesine ortak olacak, tutarlı, istikrarlı, ilham veren ve tamamen güvenebilecekleri şirketimize bütün iş ortaklarımızı davet ediyorum” şeklinde konuştu.