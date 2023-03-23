Kahramanmaraş’ta 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi, Adana ve Osmaniye’de de hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından(AFAD) alınan bilgiye göre, saat 12.19’da Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem şehir merkezi, Osmaniye ve Adana’da da hissedildi.

Vatandaşlar, depremi hissettiklerini belirtirken, kısa süreli panik de yaşandı.