Kiraz Hasat Şenliği’ne, Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği’nin ‘Üçüncü Kuşak Tarım Girişimciliği Eğitim Programı’nı tamamlayan gıda ve ziraat mühendisliği mezunu ya da öğrencisi gençlerde katıldı. Tarım gönüllüleri, gençlikleriyle kiraz hasat şenliğine enerji kattı.

Türkiye’nin yıllık 736 bin tonluk kiraz rekoltesiyle dünya lideri olduğunu söyleyen Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı ve Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, 2024 yılında kiraz ihracatından 300 milyon dolar döviz hedeflediklerini dillendirdi.



Ege Bölgesi’nde 260 bin ton kiraz üretiliyor

Kiraz üreticilerine bereketli bir sezon dileyen Başkan Uçak, “Kirazda dünyada ihracatta ilk dört ülke arasındayız. Ege Bölgesi’nde; İzmir, Manisa, Afyon, Denizli ve Aydın illerinde yıllık 260 bin ton kiraz üretiyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılı olan 2023 yılında 83 bin ton kiraz ihracatı karşılığı 215 milyon dolar ihracat yapmıştık. Kirazımızın Çin ve Hindistan gibi pazarlara ihraç edilebilmesi için Tarım ve Orman Bakanlığımız, temaslarını sürdürüyor. İlgili ülkelerle anlaşma olduğu takdirde kirazda çok önemli bir aşama kaydetmiş olacağız” şeklinde konuştu.



Kiraz ihracatının lideri Almanya

Türkiye’nin, 2023 yılında 215 milyon dolar kiraz ihraç ettiği bilgisini paylaşan EYMSİB Başkanı Hayrettin Uçak sözlerini şöyle sürdürdü; “Almanya 95, 5 milyon dolarlık Türk kirazı talebiyle zirvede yer aldı. Taze meyve sebze ihracatında Türkiye’nin lider pazarı Rusya Federasyonu, 2023'te 43, 8 milyon dolarlık Türk kirazı talebiyle zirve ortağı oldu. Kiraz ihracatında üçüncü sırada 14, 2 milyon dolarlık taleple Avusturya adını yazdırdı. Türkiye, 2023 yılında 55 ülkeye kiraz ihraç ederken, ilk 10'daki diğer ülkeler; İtalya, Norveç, Hollanda, Irak, Polonya, Bulgaristan ve İngiltere şeklinde sıralandı. “Kullandığımız Pestisitleri Biliyoruz Projesi ve Akdeniz Meyve Sineğinden Arındırılmış Kiraz Üretimi Projesi” ile Türkiye'nin kalıntısız kaliteli kiraz üretip ihraç etmesi için çabalıyoruz.



Genç girişimciler sürdürülebilirlik ve gıda kayıplarını önlemeye odaklandı

Tarım sektörüne genç girişimcileri kazandırmayı hedefleyen Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği bu amaçla, “Üçüncü Kuşak Tarım Girişimciliği Eğitim Programı”nı 2022 yılından sonra bu yıl ikinci kez düzenledi. “Üçüncü Kuşak Tarım Girişimciliği Eğitim Programı" katılımcıları sertifikaları ile buluştu. “Üçüncü Kuşak Tarım Girişimciliği Eğitim Programı”nın finali Ege İhracatçı Birlikleri’nde gerçekleştirildi. 4 hafta süren kursa katılan, gıda mühendisliği ve ziraat mühendisliği öğrencisi ya da mezunu 82 genç, uzman isimlerden 4 hafta boyunca dersler alırken, işletme ve bahçe ziyaretleri gerçekleştirdi. “Üçüncü Kuşak Tarım Girişimciliği Eğitim Programı’nın son haftasında genç girişimciler gruplar halinde eğitim hayatları boyunca kazandıkları deneyimlerle, 4 haftalık eğitim programındaki kazanımlarını birleştirerek, Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı ve Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak ve Eğitmen hocalara sunumlarını gerçekleştirdiler. Sunumlarda, gıda kayıplarının önlenmesi, tarım sektöründe su kullanımının verimli olması, gıda atıklarının geri kazanımı öne çıkan başlıklar oldu.



Gençlerden gıda kayıplarını azaltan, akıllı tarım projeleri bekliyoruz

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı ve Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, yaptığı konuşmada gençlere işlerini severek yapmayı öğütledi. Uçak, “Sizler işinizi severek yaptığınız, ürettiğinizin kıymetini bildiğiniz sürece çok iyi yerlere geleceğinize inanıyorum. Sizlerin burada dillendirdiği projeleri yönetim kurulumuza da aktaracağız, belki sizleri tekrar sunum yapmaya toplantılarımıza davet edeceğiz. Sizlerden gıda kayıplarını azaltan, kalıntısız üretimi teşvik eden, akıllı tarım uygulamalarına önem veren, katma değerli üretime dönük projeler bekliyoruz. Aramızdaki bağı koparmadan her zaman yanınızda olduğumuzu bir kez daha belirtmek istiyorum” şeklinde konuştu.

“Üçüncü Kuşak Tarım Girişimciliği Eğitim Programı”nın sertifika törenine, Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cengiz Balık, Eğitimciler Phonus Dan. Ve İlt. Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti. firması Kurucusu Halil Tolga İlkin, SÜGEP Akademi Kurucusu Umut Dilsiz, 2022 yılında yapılan “Üçüncü Kuşak Tarım Girişimciliği Eğitim Programı”nda projesi birinci olan Ayça Uysal ve öğrenciler katıldı.