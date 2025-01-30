Gemlik Aktaş-1, Renault Trucks ile 25 yıla dayanan iş birliğini 50 adet yeni Renault Trucks T 480 çekici alımıyla güçlendirerek sürdürüyor. Özellikle satış sonrası hizmetlerden duydukları memnuniyet ile Renault Trucks araçları tercih eden Gemlik Aktaş-1, yeni çekicilerini hem yurtiçi hem de uluslararası operasyonlarında kullanacak.

Gemlik Aktaş-1 Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Faik Aktaş, Genel Müdürü Nuray Eryiğit, araçlarını Renault Trucks adına Koçaslanlar Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Koçaslan ve Genel Müdürü Mesut Süzer’den teslim aldılar. Teslimat sırasında açıklamalarda bulunan Faik Aktaş, şunları söyledi; “Yeni yatırımımız ile filomuzdaki 100 araç, Renault Trucks çekicilerden oluşuyor. Renault Trucks’ın araç performansından memnuniyetimizin yanı sıra, satış sonrası hizmetlerinin verimliliğimize katkısı alım kararımızda önemli bir rol oynuyor. Her zaman Renault Trucks ve Koçaslanlar Otomotiv ile olan yakın iş birliğimiz, yatırım ve operasyonel süreçlerimize değer katıyor.”

Rekabetçi lojistik sektöründe fark yaratmak

Gemlik Aktaş-1 Lojistik, karayolu genel taşımacılığından, gabari yük, açık yük, rulo-saç ve proje taşımacılığına kadar tüm alanlarda yurt içi ve uluslararası lojistik hizmeti sunuyor. Taşımacılık kavramının artık lojistiğe dönüştüğünü belirten Nuray Eryiğit, sürdürülebilir ve verimli lojistik hizmetlerinin önemini vurguluyor; “Sektörümüzde rekabet oldukça zorlu hale geliyor ancak şunu da unutmamak gerek, ne olursa olsun lojistik hizmetleri artarak devam edecek. Tüm sektörlerde en önemli tasarruf kalemleri maliyet ve zaman olsa da lojistik hizmeti alan firmaların, maliyetlerini korumak adına kaliteden taviz verdikleri bir dönem artık geride kalıyor. Kaliteyi sabit tutarak, maliyetleri korumak, ön görülemeyen ek maliyetlerden kaçınmanın anahtarı oluyor. Ayrıca, zamanın çok değerli olduğu günümüzde, daha az zamanda daha fazla işi başarmak önemli bir kriter haline geldi. İşte bu noktada bizim gibi güçlü lojistik firmalarının farkı ortaya çıkıyor. Biz de rekabet gücümüzün sürdürülebilirliği adına sundukları toplam sahip olma avantajlarına güvenerek Renault Trucks ile iş birliğimize devam ediyoruz.”

Satış sonrası hizmetler ile kısa ve uzun vadede yüksek verimlilik

Gemlik Aktaş-1 Lojistik, daha önceki araçlarında olduğu gibi yeni yatırımlarında da Renault Trucks’ın servis sözleşmesi avantajlarından faydalanacak. Renault Trucks Excellence Servis Sözleşmesi kapsamında tüm araçlarının bakım ve onarım işlemleri, Koçaslanlar Otomotiv tarafından gerçekleştirilecek.

Koçaslanlar Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Koçaslan; “Excellence Servis Sözleşmesi, Renault Trucks sahiplerine uzun vadeli maliyet yönetimi, yüksek performans ve güvenilirlik sağlayarak operasyonlarını daha da verimli hale getiriyor. Filo işletme maliyetlerinin daha öngörülebilir ve yönetilebilir olmasını sağlıyor. Sabit maliyetler sayesinde filolar, bakım giderlerini kolayca planlayabiliyor. Düzenli bakım ve kontrol ile olası arızaların erken tespiti yapılarak araçlarda aksama riskini en aza indiriyor. Sözleşme kapsamında yapılan bakımlar, özellikle uzun vadede yüksek maliyetli onarımların önüne geçiyor. Yalnızca orijinal yedek parçaların kullanılması sayesinde de araçların performansı yüksek tutuluyor. Bu doğrultuda Gemlik Aktaş-1 ile yıllardır devam eden verimli iş birliğimizi sürdürüyoruz ve Renault Trucks’tan aldıkları satış sonrası hizmetlerden memnuniyetleri, her zaman yatırım tercihlerinde belirleyici oluyor” diye açıkladı.