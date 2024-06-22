Sözcü’den Erdoğan Süzer’in haberine göre, bakanlığın hazırladığı yeni vergi paketinde kazancı ile harcamaları arasında yüzde 20’den fazla farkla olan kişiler mercek altına alınacak.

Maliye’nin yapacağı risk analizi sonucu beyana tabi gelirleri ile harcamaları arasında yüzde 20’nin üzerinde uyumsuzluk olan mükelleflerden ‘Özel Gider (Harcama) Bildirimi’ istenecek.

Aradaki farkı izah edemeyenler, bu farkın vergisini ödeyecek. Farkın ortaya çıkarılmasında kullanılmak için de ‘mükellef hesap kartı’ oluşturulacak.

“Nereden Buldun” yasası Başbakanlığı döneminde merhum Bülent Ecevit tarafından çıkarılmış, AK Parti ise iktidara gelir gelmez 2003’te bu yasayı yürürlükten kaldırmıştı.