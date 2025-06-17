30 Haziran’a kadar başvuruların devam edeceği yarışma ile ilgili olarak değerlendirmelerde bulunan İTHİB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Öksüz, “Futuretex, yaratıcılığını kumaşla anlatmak isteyen genç tasarımcılar için sadece bir yarışma değil, kariyerlerinin başlangıç noktası olacak. Günümüzde artık sadece üretmek yetmiyor; tasarlamak, farklılaşmak ve markalaşmak gerekiyor. Bu noktada tasarımı merkeze alan genç yeteneklere yatırım yapmak, sektörümüzü global rekabette daha güçlü bir konuma taşıyor. Çünkü tasarım yalnızca estetik değil, stratejik bir güç. Yarışmamız sayesinde genç yetenekler, yalnızca yaratıcı kimliklerini değil, aynı zamanda sektörel vizyonlarını da geliştiriyor. Bu da tekstilde daha güçlü bir Türkiye’nin yolunu açıyor.” ifadelerini kullandı.

İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) tarafından 20 yıldır gerçekleştirilen Futuretex Kumaş Tasarım Yarışması’na başvurular devam ediyor. 30 Haziran’a kadar başvuruların alınacağı yarışmanın finali ise 2025 yılının son çeyreğinde gerçekleştirilecek. Türk tekstil sektörünün tasarım gücünü uluslararası arenada daha görünür kılmak amacıyla düzenlenen Futuretex İstanbul Kumaş Tasarım Yarışması, 2025 yılında da genç yetenekleri desteklemeye devam ediyor. Türkiye İhracatçılar Meclisi koordinasyonu ve İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) organizasyonuyla gerçekleşen yarışmanın finalinde, her finalistin üretilmiş 4 tasarımı, yerli ve yabancı basın, akademisyenler ve İTHİB üyelerinden oluşan jüriye sunulacak. Seçkin davetlilerin de katılacağı final gecesi, genç tasarımcıların sektöre adım attığı prestijli bir platform olacak. Futuretex İstanbul Kumaş Tasarım Yarışması’nda birinci olan yarışmacı 200 bin TL, ikinci 150 bin TL, üçüncü ise 100 bin TL para ödülü kazanacak. Jüri özel ödülü kapsamında da bir yarışmacıya 60 bin TL değerinde ek ödül verilecek. Ayrıca, dereceye giren ilk 3 finaliste Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda 1 yıl boyunca yurt dışı eğitimi ve yaşam gideri desteği hakkı tanınabilecek. Özlem Kaya’nın yarışma koçu oluğu Futuretex İstanbul’da jüri özel ödülünü alan tasarımcının tasarladığı kumaşlardan hazırlanan hazır giyim ürünleri de Jüri Özel Ödülü kapsamında ticarileştirilecek ve satışa sunulacak. Bu satışlardan elde edilen tüm gelir de tasarımcıya verilecek.

İHRACATTA SÜRDÜRÜLEBİLİR BAŞARI

Yaratıcılığını kumaşla anlatmak isteyen genç tasarımcılar için Futuretex’in, sadece bir yarışma değil, kariyerlerinin başlangıç noktası olacağını dile getiren İTHİB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Öksüz, “Yarışmamız gelişim destekli ödülleriyle de fark yaratıyor. İlk 3’e giren tasarımcılara 6 ay yabancı dil eğitimi, İTHİB tarafından belirlenecek uluslararası bir fuar ziyareti ve tüm finalistlere İstanbul Moda Akademisi’nde (İMA) burslu eğitim programı imkânı sunuluyor. Günümüzde artık sadece üretmek yetmiyor; tasarlamak, farklılaşmak ve markalaşmak gerekiyor. Bu noktada tasarımı merkeze alan genç yeteneklere yatırım yapmak, sektörümüzü global rekabette daha güçlü bir konuma taşıyor. Yetişmiş, vizyoner ve yaratıcı tasarımcıların sektöre kazandırılması hem firmalarımızın dönüşümüne katkı sağlıyor hem de ihracatımıza yüksek katma değer olarak yansıyor. Çünkü tasarım yalnızca estetik değil, stratejik bir güç. İhracatta sürdürülebilir başarı için de tasarımla entegre üretim süreçlerinin vazgeçilmez olduğunun altını çizmeliyim. Yarışmamız sayesinde genç yetenekler, yalnızca yaratıcı kimliklerini değil, aynı zamanda sektörel vizyonlarını da geliştiriyor. Bu da tekstilde daha güçlü bir Türkiye’nin yolunu açıyor.” ifadelerini kullandı.

KÜRESEL VİZYONA KATKI SUNUYORLAR

İTHİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Jüri Başkanı Fatih Bilici de “Günümüzde yalnızca üretmek değil, farklılaşmak ve hikâyesi olan ürünler ortaya koymak da büyük önem taşıyor. Bu noktada tasarım, tekstil sektörümüz için vazgeçilmez bir stratejik değer haline geldi. Genç yeteneklerin hayal gücünü sektörel deneyimle buluşturan Futuretex İstanbul, tasarımı sadece estetik bir unsur olarak değil, aynı zamanda ekonomik ve kültürel bir kaldıraç olarak ele alıyor. Kumaş üzerinden bir ifade dili geliştiren tasarımcılar, Türk tekstilinin küresel vizyonuna katkı sunarken, markalaşma yolculuğumuza da ilham veriyor. Bu yarışma, genç tasarımcılarımızın sektörle buluştuğu, yenilikçiliğin desteklendiği ve sürdürülebilir başarıya zemin hazırlayan bir platformdur. Tasarımı önceliklendiren her adım, ihracatta katma değerin ve küresel rekabet gücümüzün artmasına katkı sağlıyor.” ifadelerini kullandı.

TASARIMCI VİZYONLA STİLİ BİRLEŞTİRİYOR

Tasarımcıların tekstil sektörünün vitrini olduğunu kaydeden Futuretex İstanbul yarışma koçu Özlem Kaya ise şunları söyledi: “Tasarımcı dokunduğu her ürüne ve her koleksiyona vizyon katar ve o vizyonla stili birleştirerek markalaşma sürecini aslında daha değerli kılar. O yüzden tasarımcı bizim için en önemli öğelerden bir tanesidir. Futuretex’in de amacı aslında sektöre vizyon katmak, ileriye baktığını göstermek ve öncü olmaktır. Tasarım çizim ve kumaşla başlar. Kumaş tasarımcısı olmak ise aslında koleksiyonun temelini atan kişi demektir. O yüzden çok önemlidir. Yarışmaların varoluşu tasarımcılarla birliktedir ve tasarımcılar üzerine kuruludur. Çünkü sektör, tasarımcılar olmazsa sıradanlaşır ve tek düze hale gelir. Bu yüzden tasarımcının varlığı bizim için oldukça önemlidir. Bu yarışmaların yapılmasına emek veren bütün birliklerin vizyonları da bu şekilde gözler önüne seriliyor.”