İsrail, Gazze’ye yönelik saldırılarına acımasızca devam ederken kendi halkını da İsrail’e atılan roketlere karşı önceden bilgilendiriyor. İsrail'deki siviller, atılan roketlere karşı mobil uyarılar alırken Gazze'deki siviller ise internetin ve elektriğin bile olmadığı bir ortamda dünyanın gözü önünde çaresizce hayatta kalmaya çalışıyor. Sınırın Gazze tarafı karanlığa gömülü şekilde hayatta kalmaya çalışırken İsrail’de ise siviller havadan gelecek roketleri erken uyarı sistemleriyle görebiliyor. İsrail’in 2014 yılında geliştirdiği Tzofar adlı erken uyarı sistemi şu sıralar İsrail halkın en güvendiği mobil uygulama olarak tercih ediliyor. Mobil uygulama sivillere İsrail’e atılan roketleri erken uyarı bildirimleriyle haber veriyor. Sirenlerin çalmasından 20 saniye önce uygulama gerçek zamanlı haritalandırma ile roketin düşeceği bölgeyi önceden belirtiyor.



Kırmızı alarm sivilleri önceden bilgilendiriyor

Başkent Tel Aviv’de halk tarafından kullanımı oldukça yaygın olan Tzofar ismindeki kırmızı alarm uygulamasının en belirgin özelliği ise gerçek zamanlı uyarıları bir harita üzerinde görüntüleme imkanı sunması. İsrail’e doğru bir roket ateşlendiği an uygulama kırmızıya dönüyor ve telefonda bildirim sesleriyle roketin düşeceği konumların isimleri ekrana düşüyor. Gelen bildirimler açıldığında ise roketin düşeceği konumlar haritada işaretleniyor. 7 Ekim’den bu yana ise uygulamayı kullanan kişi sayısının 2 milyonu aştığı belirtiliyor.



Uygulama Demir Kubbe’nin sirenlerinden önce haber veriyor

İsrail’in hava savunma sistemi Demir Kubbe, atılan roketleri havada imha etmeden 20-30 saniye önce sirenler devreye girerek hedef bölgeye uyarı veriyor. Siren çaldıktan sonra siviller de güvenli yerlere sığınıyor. Araç kullanırken, kapalı bir ortamdayken ya da uykudayken sirenleri duymak zorlaşırken söz konusu uygulama, Demir Kubbe’dendaha önce haber veriyor. Tzofar, İsraillilerin son 1 ayda en çok kullandığı mobil uygulama olarak dikkat çekiyor.



Bir tarafı teknolojinin tüm imkanlarından faydalanılıyor, diğer tarafta insanlığın temel ihtiyaçları bile karşılanamıyor

İsrail’in yoğun saldırılarının devam ettiği Gazze’de 2 milyondan fazla kişi su ve elektrik olmadan hayatta kalmaya çalışıyor. İsrail, 8 Ekim'de Gazze'ye yönelik su, elektrik, gıda ve diğer temel ihtiyaçları kesme kararı almıştı. Sivil ölümlerin 10 bini aştığı Gazze karanlığa gömülü şekilde temel ihtiyaçlara erişemezken sınırın diğer tarafında ise teknolojinin tüm imkanları mevcut.