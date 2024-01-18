Gaziosmanpaşa’da bir inşaatın temelinde yapılan hafriyat çalışmaları sırasında meydana gelen toprak kayması nedeniyle aralarında boşluk oluşan iki bina, yıkılma riskine karşın vinç yardımıyla desteklendi. Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, olay yerinde incelemelerde bulundu.

Dün akşam saat 20.00 sıralarında Gaziosmanpaşa Karadeniz Mahallesi 1149. Sokak’ta bir inşaatın temelinde hafriyat çalışmaları sırasında toprak kayması meydana gelmişti. Toprak kayması nedeniyle 2 bina arasında boşluk oluşmuştu. Yan yana bulunan 2 bina güvenlik önlemleri çerçevesinde tahliye edilmişti. Gaziosmanpaşa Belediyesi ekipleri, toprak kaymasının meydana geldiği binalarda destek çalışmasına başladı. Yönlendirilen 2 vinçle, kolonların bulunduğu noktalardan binalara destek sağlandı.

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta olay yerinde incelemelerde bulundu

Hafriyat çalışmaları sırasında 2 binada meydana gelen toprak kayması hakkında konuşan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, “Bulunduğumuz bölgedeki inşaatta hafriyat sonrasında bir olumsuzluk yaşandı. Tabii buradaki yapılmakta olan bina tamamen ruhsatına uygun yapı denetiminin kontrolünde her türlü tedbiri alınmış şekliyle devam ederken, yandaki binanın bu çalışmadan etkilendiğini tespit ettik. Binanın altındaki toprak yumuşamasından, toprak sıvılaşmasından ötürü yan binada kaymalar olduğu tespit edildi. Alınan tedbirler sonucunda tabii ki şu anda buranın kontrol altına alınmış olması, akabinde gerekli tedbirlerin alınmasıyla birlikte yandaki binanın oturulabilir hale getirilmesini ümit ediyoruz. Aslında bitişikteki bina da 2006 yılında yapılmış yeni bina ruhsatına uygun statiklerine uygun, radyan temelli bir bina. Normalde binaya baktığımız zaman statik olarak sorun yok. Teknik olarak da problem yok. Ama hafriyat sonrası toprak yumuşamasından, toprak sıvılaşmasından ötürü yandaki binanın etkilenmiş olduğunu tespit ettik. Tüm ilgili arkadaşlarımız, yapı denetimimiz, belediyemizin teknik ekipleri, zemin etütçüler, buradaki yapılan bütün incelemeler sonunda binayı dün akşamdan itibaren sürekli denetim altında, ölçümler alarak tedbirlerle birlikte olumlu hale getirmeye gayret ediyoruz. Müteahhit arkadaşlarımız da burada hızlı bir şekilde hem hafriyata alınan arsamızdaki inşaatı olumlu hale getirmeye hem de yan binayı tedbirlerimizle yaşanabilir hale getirmeye çalışıyoruz. Yan binayla ilgili gerekli bütün analizler, tetkikler, raporlar, performans analizleri yapılarak çok kısa bir şekilde biçimde sonuca gitmiş olacağız” dedi.

Binaları sağlamlaştırma hedeflerinin bulunduğunu ifade eden Başkan Usta, “Şu anda bir olumsuzluk yok. Yani düşeyde de yatayda da şu anda herhangi bir oynama olmadığını test ediyoruz. Sürekli arkadaşlarımız ölçüm yapıyorlar. Vinçlerle sadece mevcut durumu dengede tutmaya çalışıyoruz ama hızlı bir şekilde binanın altına 42 dozaj betonlar sıkmak suretiyle önce binayı sağlamlaştırmayı hedefliyoruz. Sonrasında hafriyat alınan yerin hemen hızlı bir şekilde betonla yapıma yapısal durumuna müdahale edip iki binanın birlikte dengede kalmasını sağlamaya çalışıyor arkadaşlar. Yani binanın kendisinde bir sıkıntı var mı yok mu bioteknik raporunu almak suretiyle binanın performans analizi yapmak suretiyle bunu tespit etmiş olacağız ama genel gözle yapılan incelemelerde binada teknik olarak bir olumsuzluk olmadığını söyledi arkadaşlarımız. Umarım herhangi bir sıkıntı yaşamayız. Bir hızlı şekilde bütün imkanlarımızı harekete geçirdik. Müteahhidimiz, yapı denetimimiz, zemin etütçülerimiz inşallah en hızlı bir şekilde burayı normal hale getirmiş oluruz” ifadelerini kullandı.