Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan Ekim ayı ihracat rakamlarını değerlendiren Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, “Gaziantep'imiz ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 3,12 artışla 904 milyon 754 bin dolar ihracat gerçekleştirdi. Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,5 düşüş olsa da tüm zorluklara rağmen üretmeye, istihdam oluşturmaya ve ülkemizin ihracatında lokomotif olmaya devam eden ihracatçı üyelerimize, iş insanlarımıza ve tüm çalışanlarına şükranlarımı sunuyorum. Umut ediyorum ki 2023 yılını 10 milyar dolar üzerinde kapatacak ve 2024 yılında daha da azimle çalışarak ihracat rekorları kırmaya devam edeceğiz” dedi.



2022 yılı Ocak-Ekim dönemine göre yüzde 5,4 geride olduklarını fakat bundaki en büyük etkenin bölgeyi derinden sarsan deprem felaketi olduğunun altını çizen Başkan Yıldırım, “Yüzyılın felaketine rağmen şehrimiz bir önceki yıla göre yalnızca yüzde 5,4 geridedir. Her zaman dile getiriyorum Gaziantep merkezde deprem hasarının az olması bu kentin ekonomik anlamda az hasar aldığı anlamına asla gelmez. Üyelerimizin neredeyse tamamı bu felaketten fazlasıyla etkilendi. Kimisinin makinesi hasar aldı üretim yapamadı ve müşterisini, pazarını kaybetti. Kimisi de bizzat deprem bölgesiyle iş yaptığı için müşterisinin tamamını kaybetti. Dolayısıyla depremin fiziki hasarı Gaziantep merkez de az olsa da ekonomik hasarı büyük oldu. Ama çok şükür ki ihracatçı üyelerimiz genetik kodlarına işlemiş zorluklarla mücadele edebilme yeteneği sayesinde çalışmaya azimle devam etti. Bununla birlikte küresel ekonomideki yavaşlamanın ve gelişmelerin olumsuz etkilerini de göz ardı edemeyiz. Özellikle en güçlü pazarlarımızdan Avrupa’daki talep daralması ihracat performansımızı olumsuz etkileyen nedenler arasında. Ben inanıyorum ki 2024 yılında üyelerimizle, iş insanlarımızla el ele vererek, projeler geliştirip bizzat ihracat danışmanlıkları yaparak ihracat açıklarımızı kapatacak ve ülkemizin lokomotif kenti olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.