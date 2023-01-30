Yıldırım, Lojistik sektöründe taşıma kotaları ve vize konusunu gündeme getirdi

Avrupa Birliği Bilgi Merkezleri Ağı Açılış Toplantısı”nda söz alan Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Başkanı Tuncay Yıldırım, lojistik sektöründe taşıma kotalarını ve vize konusunu gündeme getirdi.

Avrupa Birliği Bilgi Merkezleri Ağı 2022-2024 Dönemi Açılış Toplantısı, "Avrupa Beceri Yılı Kapsamında Dijital Çağın Becerileri" temasıyla İzmir’de gerçekleştirildi. Toplantıya, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, GTO Başkanı Tuncay Yıldırım, Gaziantep AB Bilgi Merkezi Koordinatörü Sezin Darvish ve Türkiye’de faaliyet gösteren 19 AB Bilgi Merkezinin temsilcileri katıldı. Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun açılış konuşmalarıyla başlayan toplantı, "Dijital Çağın Becerileri" başlıklı panelle devam etti. Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut toplantıda, Avrupa Birliği Bilgi Merkezleri Ağı Projesi’nin Türkiye ile iş birliği ve ekonomi dünyası açısından önemine değindi.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Gümrük Birliği, Türkiye’nin üretim kapasitesinin dönüşümü için en önemli araç olmuştur. Katılım müzakereleri Türkiye’nin dönüşüm sürecini daha da genişleterek derinleştirmiştir. Son yıllarda katılım süreci durdu. Türk iş dünyası olarak bu durumdan mutlu değiliz. Ülkelerimizin karşı karşıya olduğu mevcut sorunları göz önünde tutarsak, ilişkileri canlandırma ihtiyacımız bariz şekilde ortadadır" dedi.

"En fazla ihracat yaptığımız ülkeler AB ülkeleri ama hala vize sorunu yaşıyoruz"ko. Ticaret ve sanayi sektöründe faaliyet gösteren üyelerimize yönelik faaliyetlerimiz de oluyor ancak buna ek olarak üyelerimizin AB ile ticari faaliyetlerinde sesi olmaya devam ediyoruz. Dünyada her noktaya erişebildiğimiz bu günlerde, en fazla ihracat yaptığımız ülkeler AB ülkeleri olmasına rağmen iş dünyası için vizenin hala bir sorun teşkil etmesi dış ticaretimizin önündeki engellerden biri olmaya devam ediyor” ifadelerini kullandı.

"Türk taşımacılar Avrupa’da birçok sorunla yüz yüze geliyor"

Lojistik sektöründe taşıma kotaları sorununa da değinen Yıldırım şöyle devam etti:

“Taşıma kotaları ise Avrupa Birliği ile ikili ticaretimizi olumsuz etkileyen bir başka faktör. Türkiye karayolu müktesebatı ile Avrupa müktesebatının yüzde 95 uyumlu olduğunu biliyoruz. Buna rağmen Türk taşımacılar Avrupa’da birçok sorunla yüz yüze geliyor. Taşıma kotaları Türk taşımacılık sektörünün rekabet gücünü ve her iki tarafın ticari faydalarını sekteye uğratmaya devam ediyor. Bu sorunların çözüme kavuşamaması lojistik sektörünü ve ihracatçı firmalarımızı olumsuz etkiliyor. Özellikle taşıma kotaları yalnız Türk ekonomisini değil, AB ekonomisini de olumsuz etkiliyor. Mevcut şartlar aynı kalırsa AB ve Türkiye arasında ticaretin sürdürülebilir gelişimi mümkün olmayacak.”