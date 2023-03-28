Yıldırım: "KOSGEB deprem acil destek kredi programında NACE çerçevesi genişletilmeli"

KOSGEB, deprem bölgesinde hasar gören işletmelerin faaliyetlerine hızla dönmesi amacıyla Acil Destek Kredisi Programı başlattı. Programa ilişkin bir değerlendirme yapan Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Başkanı Tuncay Yıldırım programın sektörel çerçevesinin genişletilmesi gerektiğini söyledi.

KOSGEB tarafından deprem bölgesindeki KOBİ’lerin yeniden işlerine dönebilmeleri hedefiyle başlatılan Acil Destek Kredisi Programı’nın olumlu bir adım olduğunu belirten Yıldırım, “KOSGEB’in deprem bölgesindeki 11 ilde bulunan ve afetten etkilenen yaklaşık 30 bin KOBİ’yi çerçeveleyen ilk 12 ay geri ödemesiz, 36 ay vadeli sıfır faizli kredi programını oldukça olumlu bir adım olarak değerlendiriyorum. Ancak programdan sadece imalat yapan, imalata dayalı parçaları tedarik eden, imalata ilişkin onarım faaliyetleri yürüten KOBİ’ler ile mimarlık faaliyetinde bulunan işletmelerin yararlanabiliyor olması ekonomik aktivitenin canlanması için yetersiz kalacaktır. Özellikle hizmet sektörüne ait tüm NACE kodları ve perakende sektörü tüm alt dalları ile çerçeve dâhiline alınmalı. Ayrıca destek çerçevesine alınan mimarlık faaliyetleri de yenilenerek tüm alt sektörleri de çerçeveleyecek bir hale getirilmeli” diye konuştu.