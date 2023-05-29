Yedi Başak 2023 kurban kampanyasını duyurdu

Yedi Başak İnsani Yardım Derneği, 2023 yılında gerçekleştireceği kurban bağışı kampanyasının detaylarını duyurdu. “Kurbanım Kardeşliğe” sloganı ile kampanyasını duyuran dernek, yurt dışı kurban bağışı hisse bedelini 1.900 TL, yurt içi kurban bağışı bedelini ise 5 bin TL olarak belirledi.

Yedi Başak Derneği, ülkemizde yaşanan depremden etkilenen afetzede vatandaşlara ve dünyanın farklı noktalarındaki ihtiyaç sahiplerine yardım elini uzatmayı hedefliyor. Dernek, kurban bağışlarıyla ihtiyaç sahiplerinin sofralarına et ve yüzlerine tebessüm götürerek onlara umut olmayı amaçlıyorlar.

Bu yıl da Türkiye’deki deprem bölgeleri ile Afrika ve Asya’da toplam 11 ülkede, bayramın birinci günü bayram namazının ardından vekaletle kesilecek kurbanlar, ihtiyaç sahibi insanlara et olarak dağıtılacak. Dernek, kurban kesiminin bilgisini bağışçılara SMS yoluyla iletiyor. Güven ve şeffaflık içinde Kurban kesim anında alınan video kaydı bağışçılara kurban videosu olarak tek tek gönderiliyor.

Yedi Başak İnsani Yardım Derneği Başkanı Mustafa Bulut, bu yıl "Kurbanım Kardeşliğe" sloganıyla yola çıktıklarını ve Türkiye başta olmak üzere birçok ülkede kurban kesim ve dağıtım organizasyonları düzenleyeceklerini açıkladı. Bulut, dayanışma ve paylaşmanın Türk milletinin fıtratında olduğunu da belirterek, ekmeğin bölüşebildiği gibi sevinçler ve üzüntülerin de birlikte paylaşabildiğini vurguladı. Bulut, kurban aşamaları hakkında da bilgi vererek, “Yedi Başak Derneği olarak, kurban kesimi için belirlenen bölgeleri aylar öncesinden tespit ediyoruz. Bu süreçte, kurbanlık vasıflara sahip büyükbaş ve küçükbaş hayvanların seçimini titizlikle gerçekleştiriyoruz. Kurbanların gerekli kontrollerini yaparak hazırlıklarını tamamlıyoruz. Dernek olarak, bağışçılarımızın vacip, adak, akika ve şükür kurban vekâletleriyle bu bölgelerde kurban alımlarını gerçekleştiriyoruz. Bayramın birinci günü, bayram namazının ardından bağışçılarımızın vekalet verdiği kurbanların kesimine başlıyoruz. Kesilecek kurbanları, 3 kıtada ve 11 ülkede yaşayan ihtiyaç sahibi insanlara dağıtıyoruz. Özellikle ülkemizde depremzede vatandaşlarımız ve dünyadaki yetim aileler, mazlumlar, göç etmek zorunda kalanlar ve muhtaç aileler, Yedi Başak Derneği’nin kurban etlerine kavuşarak bayram sevincini yaşıyorlar. Dernek olarak, gerçek muhtaçlara ulaşabilmek için özverili bir çalışma yürütüyoruz. Âişe (r.a.)’dan rivayet edildiğine göre, Resulullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: ‘Âdemoğlu kurban kesme gününde Allah katında kan akıtmaktan Kurban kesmekten daha sevimli bir amel işlememiştir. O kurban, kıyamet günü boynuzları, kılları ve tırnaklarıyla gelecektir. Kurbanın kanı yere düşmeden önce Allah katında hemen kabul olunur. Bu sebeple kestiğiniz kurbanlardan dolayı sıkıntı değil gönlünüz hoş olsun” ifadelerine yer verdi.

Mustafa Bulut, hayırseverlerin desteğiyle yürütülen projeye bağış yapılarak hem ibadetlerin yerine getirebileceğini hem de sevaba nail olunabileceğini ve bir yüreğe sevgiyle dokunulabileceğini ifade etti.