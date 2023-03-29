Tahmazoğlu umreye giden öğrenciler ve aileleri ile iftarda bir araya geldi

Şahinbey Belediyesi tarafından 5 yıldır sürdürülen proje çerçevesinde umreden dönen öğrenciler ve aileleri, Başkan Mehmet Tahmazoğlu ile iftarda buluştu.

Temel Dini Bilgiler kitabından sınava girerek okullarında 1’nci, 2’nci ve 3’üncü olan 168 öğrenci geçtiğimiz günler içerisinde Şahinbey Belediyesi, tarafından Umre’ye uğurlanmıştı. Umre ziyaretini tamamlayan öğrenciler ve aileleri, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ile bir araya gelerek iftarlarını açıp sohbet etti.

“Bu proje benim için çok değerli”

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu gençleri önemsediklerini ifade ederek, "Bu proje benim için çok değerli. Mimar Turgut Cansever’in çok sevdiğim güzel bir sözü var, ‘Şehri imar ederken nesli ihya etmeyi ihmal ederseniz, ihmal ettiğiniz nesil imar ettiğiniz şehri tahrip eder’ diyor. Bu nedenle nesli ihmal etmemek gerekiyor. Şahinbey Belediyesi olarak gençlerimize 14 milyon 546 bin 365 adet kitap, 52 bin adet tablet dağıttık. Başarıyı ödüllendirerek daha önce 6, sonra 5 şimdi ise 4 takdir alan öğrencilerimize bisiklet hediye ediyoruz. Bu güne kadar 44 bin bisiklet dağıttık. Bu yıl ise 60 bin bisiklet dağıtacağız. 145 bin öğrencimizi uçakla Çanakkale’de ecdatla buluşturduk. Bu kendi içinde bir rekor. Gençlerimiz bu cennet vatan nasıl kazanılmış bilmeli ki bu vatana sahip çıksın. Gençlerimizi kutluyorum. Umre ve Hac her insanın hayatta bir kere yaşaması gereken çok önemli bir ibadet. Rabbim gitmeyen herkese gitmeyi nasip etsin. Gençlerimizin genç yaşta oraları görmesi onların bundan sonraki hayatına çok güzel yön verecek. Aslında gençlerimizle 6 Şubat’ta bir araya gelecektik. Ancak 11 ili kapsayan büyük bir deprem yaşadık. Depremde ve daha sonra yaşanan sel felaketinde yaşamını yitiren vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum” dedi.

“Eşi benzeri olmayan projeler”

Şahinbey Belediyesi’nin tüm projelerinin örnek projeler olduğunu ifade eden Şahinbey İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Kılınç ise, “Gençlerimizle birlikte çıktığımız bu yolculuk bizlere duygu yoğunluğu yaşattı. Başkanımızın hangi projesinden bahsetsek bunun eşi benzeri yoktur diye bahsediyoruz. Çanakkale’ye giden öğrencilerimizi gördüğümüzde oradaki detaylı çalışmaya şahit olduğumuzda ne kadar büyük bir proje olduğunu hep söylüyorduk. Kitap, spor ayakkabı, bisiklet dağıtımını gördüğümüzde hepsine ayrı ayrı eşi benzeri olmayan proje diyoruz. Umre projesine birebir katılmış birisi olarak Kabe’de öğrencilerimizi gören herkes onlara ayrı bir gözle bakıp kendi evlatlarıymış gibi sahiplendiler. Gören herkes bu çocukların nereden geldiğini sorduğunda büyük bir gururla gençlerimizin tüm masraflarını karşılayanın ve gönderenin Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu olduğunu söyledik. Onlar da bizim belediyelerimizde bunu yapabilirdi dediler. Milli Eğitim olarak Şahinbey Belediye Başkanımızdan akademik başarı açısından kitaba ihtiyacımız var dediğimizde Şahinbey Belediye Başkanımız ‘Siz ne kadar isterseniz verelim’ dedi. Son 3 yıldır hem LGS, hem YKS’ye giren tüm öğrencilerimize soru bankaları ve kaynak kitapları vererek ilçemizi Gaziantep’in en başarılı ilçesi haline getirdi. Allah başkanımızdan razı olsun” diye konuştu.

Duygularını anlatan öğrenciler ise, kutsal toprakları ziyaret ettikleri için çok mutlu olduklarını söyleyerek, emeği geçen herkese teşekkür etti.