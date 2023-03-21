Suudi Arabistan’da Türk ürünlerine ilgi büyük

Suudi Arabistan’ın Riyad kentinde açılışı gerçekleştirilen Türk İhraç Ürünleri Fuarında GAİB stanttı büyük ilgi görürken, fuara katılan GAHİB Başkanı Zeynel Abidin Kaplan, Suudi Arabistan’ın bütün sektörler için önemli ve büyük bir Pazar olduğunu ifade etti.

Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da Ticaret Bakanlığının desteğiyle Türk İhraç Ürünleri Fuarı gerçekleştirildi. Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birliklerinin de stant açarak katıldığı fuara ilgi yoğun oldu. Fuara GAİB’i temsilen katılan Güneydoğu Anadolu Halı ihracatçıları Birliği Başkanı Zeynal Abidin Kaplan, Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Koca ve Adem Beğendi fuar süresince GAİB standını ziyaret eden katılımcılarla yakından ilgilendi. Fuarla ilgili bir değerlendirme yapan GAHİB Başkanı Zeynal Abidin Kaplan Suudi Arabistanlıların Türk ürünlerine yönelik ilginin büyük olduğunu iki ülke arasında gelişen ticaret hacminin her geçen gün arttığını belirterek “Suudi Arabistan sadece halı sektörü için değil bütün sektörlerimiz için önemli ve büyük bir Pazar. İki ülke arasında yaşanan sıkıntıların ardından gelişen yeni ilişkiler sonucu Suudi Arabistan’a bütün sektörlerimiz aralıksız ihracata başlamıştır. Bugün bir çok temasta bulunduğumuz bu ülkede Suudi Arabistan Ticaret Bakanı Dr. Macit bin Abdullah Al -Kassabi’nin de katılımıyla Türk İhraç Ürünleri Fuarının açılışını gerçekleştirdik. GAİB’i temsilen katıldığımız fuarda ürünlerimize yönelik ilgi fazlasıyla memnuniyet vericidir. 2023 yılının ilk üç ayında ülkemizden Suudi Arabistan’a 71 milyon 220 bin dolarlık halı ihracatı gerçekleştirilirken bu rakamın 50 milyon 170 bin dolarlık kısmı Gaziantep’ten gerçekleştirilmiştir. 2019 yılında gerçekleştirdiğimiz 226 milyon 376 bin dolarlık ihracat rakamına ulaşacağımıza ve sektörümüzün eskisi gibi en büyük Suudi Arabistan olacağına inanıyor o yönde çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.