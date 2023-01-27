Sanko okullarına eğitimde sürdürülebilirlik ödülü

Sanko Okulları, Microsoft Türkiye Eğitim Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen “2023 Eğitimde Sürdürülebilirlik Ödülleri”nde, ortaokul kategorisinde ödüle değer görüldü.

Uygulama amaçlarını güçlendirmek ve sürdürülebilir kalkınma için küresel ortaklığı canlandırmak adına, Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun, barış ve kalkınma için eğitim rolünü kutlamak amacıyla ilan ettiği 24 Ocak Uluslararası Eğitim Gününde; eğitimin, sürdürülebilir kalkınmanın anahtarı olduğuna inanan Eğitimde İnovasyon Derneği’nin, Microsoft Türkiye ev sahipliğinde düzenlediği ödül töreninde, SANKO Okulları, sürdürülebilirlik komitesinin yaptığı özel günlerdeki çalışmalarından dolayı ortaokul kategorisinde ödüllendirildi.

SANKO Okulları Ortaokul Müdür Yardımcısı Gülnur Karslıgil Ergin ve Sosyal Bilimler Bölüm Başkanı Mustafa Demir’e ödüllerini Microsoft Türkiye Eğitim Koordinatörü Kürşat Günenç takdim etti.

SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, 2022-2023 eğitim öğretim yılının temasını okullarında sürdürülebilir kalkınma maksadı olarak belirlediklerini, bütün ders ve çalışmalarını bu 17 madde istikametinde içerik hazırlayarak işlediklerini söyledi.

Asyalı, yapılan çalışmalar sonucunda güzel bir ödüle değer görülmenin gururunu yaşadıklarını belirterek, emeği geçen öğretmenlerini kutladı.