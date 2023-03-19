Şahinbey’den Şanlıurfa’ya destek

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Maliye ve Hazine Bakanı Nureddin Nebati’ye Şanlıurfa’da yapılan çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Maliye ve Hazine Bakanı Nureddin Nebati, sel felaketinin yaşandığı Şanlıurfa’nın Süleymaniye Mahallesi’ni Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ile birlikte incelemelerde bulundu ve yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldılar.

Çalışmalarımız sürüyor

Bakanlara yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu belirterek, “Şanlıurfa ve Adıyaman’da deprem felaketinin ardından sel felaketi yaşandı. Bu süreçlerde her iki ildeki vatandaşlarımızın yanında olarak enkaz kaldırma ve sel felaketinden kurtarma çalışmaları yapıyoruz. Milli Savunma Bakanımız Hulusi Akar, İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu ile Maliye ve Hazine Bakanımız Nureddin Nebati’de Şanlıurfa’ya gelerek buradaki çalışmaları yerinde incelediler. Kendilerine Şahinbey Belediyesi olarak yapılan çalışmalarla ilgili bilgiler verdik. Şanlıurfalı kardeşlerimize destek olmak için tüm imkânlarımızı seferber ettik. Yaşanan sel felaketinde yaşamını yitiren tüm kardeşlerimize Allah’tan rahmet yaralılara ise acil şifalar diliyorum” diye konuştu.