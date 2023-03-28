Şahinbey, şehit edilişinin 103. yılında anıldı

Gaziantep savunmasının önemli isimlerinden Şahinbey, şehit edilişinin 103. yılında Şahinbey Anıt Mezarı önünde düzenlenen törenle anıldı.

Gaziantep savunmasının önemli isimlerinden Şahinbey, şehit edilişinin 103. yılında Şahinbey Anıt Mezarı önünde düzenlenen törenle anıldı. Düzenlenen tören, şehitler için saygı duruşu, İstiklal Marşının okunması ve saygı atışıyla başladı. Ardından törene katılan öğrenciler Şahinbey şiirini ve İstiklal Marşını okudular. Protokol tarafından buket sunumu yapıldı.

“Destansı bir mücadele verildi”

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, 103 yıl önce burada çok büyük bir destanın yazıldığını belirterek, "Öncelikle deprem felaketinde vefat eden vatandaşlarımıza, Adıyaman ve Şanlıurfa’da sel felaketinde yaşamını yitiren vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralı kardeşlerime acil şifalar diliyorum. Mukaddes vatan toprakları için ne canlar verdik. Ama yıkılmadık. 6 bin 317 şehidin verildiği, düşmandan çok açlık ve yoklukla mücadele edilen Gaziantep Savunmasında önemli bir sorumluluk üstlenen, 103 yıl önce bugün ‘düşman arabaları cesedimi çiğnemeden Antep’e giremez’ şeref sözünü tarihin altın sayfalarına kazıyan Şahinbey’in şehadetinin yıldönümünde onu saygı ile anıyoruz. 1877 yılında Bostancı Mahallesi’nde dünyaya gelen Şahinbey’in asıl adı Mehmet Sait’tir. Ülkemizin bağımsızlığı ile birlikte diktiği fidanın kocaman bir çınar olduğuna hep birlikte şahitlik ediyoruz. Bu ülkenin yurttaşlarının her biri Türkiye Cumhuriyetinin birer bekçisidir. Her birimiz birer Şahinbey, Şehitkamil, Özdemirbey, Mehmet Akif ve Seyit Onbaşı olduk. İlçemizin adını aldığı Şahinbey Elmalı Köprüsünde Fransız ordusuna meydan okumuş milletin kurtuluşu için kendini feda etmiştir. Fransızların 8 bin piyade, 200 süvari, 4 tank, 1 batarya top, 16 ağır makineli tüfek ve çok sayıda otomatik tüfekten oluşan ordusuna karşı, Şahinbey ve arkadaşlarından oluşan Kuvay-i Milliye gönüllüleri büyük bir kahramanlık örneği göstermiştir. Antep savunması için, Fransız General Guro ‘Beyler siz hayal görüyorsunuz! Türklerin işini Yunanlılar mı bitirecek? Biz koca Fransız Devleti, bir Antep sancağı ile başa çıkamadık’ demişti. Çünkü ‘Ölürsem Şehit, kalırsam Gazi olurum’ diyerek direniş gösteren bir Antep halkı vardı. Bugün minarelerimizde ezanımız okunuyor, al bayrağımız göklerde dalgalanıyorsa, 103 yıl önce vatan uğruna mücadele eden, ‘Ben Antepliyim Şahinim Ağam, Mavzer omzuma yük, Ben yumruklarımla dövüşeceğim, Yumruklarım Memleket kadar büyük’ diye haykıran Şahinbey ve nice isimsiz kahramanımıza çok şey borçluyuz. Binlerce isimsiz kahramanı Şehit vererek kazanılan bu topraklar bize atalarımızın yadigârları ve milli mücadelemizin mirasıdır. Milli mücadelemizin genç nesillere iyi anlatılması, ecdadımıza ve şehitlerimize borcumuz olduğu gibi, geleceğimizin de teminatı olduğunun farkındayız” dedi.

“Destansı mücadeleyi gelecek nesillere aktarıyoruz”

Başkan Mehmet Tahmazoğlu verilen destansı mücadeleyi gelecek nesillere aktarmak için çalıştıklarını belirterek, “Biz Şahinbey Belediyesi olarak, ilçemizi Şehit Şahinbey’imizin yiğitliğine yakışır, ismine yakışır, örnek bir ilçe haline getirmeye çalışmaktayız. Bu gayret ve istekle gelecek nesillere bu destansı mücadeleyi aktarmak için var gücümüzle projeler üretiyoruz. Gençlerimizin, eğitim, spor, sanat, alanında gelişimi, şehrimizin, restorasyon, kentsel dönüşüm, park ve yeşil alan, kültürel ve sosyal yardım gibi çalışmalar ve örnek projelerimizle ilçemize, milletimize yakışır hizmet ve yatırımlar yapmaya devam ediyoruz. Şehit ve Gazilerimizi Aziz hatıralarına yakışır şekilde yad ediyoruz. Şehit Şahinbey’in doğduğu evi aziz hatırasını yaşatmak için ‘Şahinbey Anı Evi’ olarak restore ettik. ‘Gaziler diyarından, Şehitler Diyarına’ projemizle bugüne kadar 145 bin 227 öğrenci ve vatandaşımızı, Şehit ve Gazi ailelerimiz ile birlikte uçakla Çanakkale’ye götürdük. 2 bin 729 Aziz Şehidimizin na’şının bulunduğu 4 Şehitliğimizi ihya ederek gün yüzüne çıkardık. TOKİ işbirliğinde 643 konutu Şehit ve Gazi ailelerimize teslim ettik. Bize düşen bu şerefli destanı, şahadeti unutturmamak. Yokluk ve acı içerisinde, türlü imkânsızlıklarla nice zaferler kazandık. Bugün artık tüm dünya bilsinki eski Türkiye yok. Cumhurbaşkanımız liderliğinde, tam bağımsız bir Türkiye yolunda, Türk savunma sanayisi hızla ilerlemeye devam ediyor. Denizaltılarımızla, gemilerimizle, uçaklarımızla, helikopterlerimizle, İhalarımızla, Sihalarımızla, tanklarımızla, toplarımızla, füzelerimizle; ilklere imza atan, dünyanın en iyi savunma sanayilerinden birine sahibiz. Her geçen gün daha da büyüyor, daha da güçleniyoruz. Antep’i Gaziantep yaparak düşman işgalinden kurtaran, Gaziantep Savunmasının bu şerefini bizlere armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, tüm Şehitlerimizi, fedakâr Anadolu Kadınlarımızı, çocuklarımızı ve tüm İstiklal Kahramanlarımızı rahmetle, minnetle, saygıyla anıyorum.” diye konuştu.

Kilis Yolu üzerindeki anıt mezarında düzenlenen törene Şahinbey İlçe Kaymakamı Hayrettin Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Dr. Mehmet Berk, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, protokol üyeleri, gaziler ve öğrenciler katıldı.