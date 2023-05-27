Şahinbey Belediyesi’nin acı günü

Gaziantep’te yaklaşık 23 yıldır Şahinbey Belediyesi’nde görev yapan Mehmet Coşkun Şitil gece evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Şitil’in cenazesi, dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

Şahinbey Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğünde görev yapan 48 yaşındaki Coşkun Şitil, gece saatlerinde rahatsızlanarak yakınları tarafından götürüldüğü özel bir hastanede tedavi altına alındı. Kalp krizi geçirdiği tespit edilen ve ilk müdahalenin ardından yoğun bakıma alınan Coşkun Şitil, 1 saat süren müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 3 çocuk babası Çoşkun Şitil’in cenazesi ikindi namazının ardından Bahaeddin Nakıboğlu Camisi’nde kılınan cenaze namazına müteakiben asri mezarlıkta defnedildi. Şitil’in cenazesine AK Parti Milletvekili Mehmet Erdoğan, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Şahinbey Belediyesi meclis üyeleri, mesai arkadaşları, meslektaşları ve çok sayıda seveni katıldı.

EYT ile emekli olmaya hak kazanan ve ilerleyen günlerde emeklilik planları yapan Şitil’in bir oğlunun önümüzdeki günlerde vatani görevini yapmak için peygamber ocağına uğurlanacağı öğrenildi.