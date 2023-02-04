Şahin sokak hayvanlarını besledi

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin gece boyu sahada devam eden kar temizleme çalışmalarının ardından bugün sabah saatlerinde de Erikçe Ormanı’nda yer alan sokak hayvanları besleme noktalarını ziyaret etti.

Gaziantep’te dün gece saatlerinden itibaren aralıksız devam eden kar yağışı dolayısıyla sürdürülen karla mücadele çalışmalarına Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de sabahın ilk ışıklarına kadar sahada incelemeler ve ekip toplantıları ile eşlik etti. Başkan Şahin bugün sabah saatlerinde ise sokak hayvanlarının beslenme noktalarını inceleyerek kar mesaisine devam etti.

Büyükşehir sokak hayvanları için yemlerini kendi üretiyor

Erikçe Ormanı’ndaki sokak hayvanlarının beslenme noktalarına büyükşehir belediyesinin kendi ürettiği yemlerin takviye edilme işlemini takip eden Şahin, karla mücadelenin sadece teknik boyutunun olmadığını, insan hayatı kadar beraber yaşanılan tüm canlıların da hayatlarının devamlılığının önemli olduğuna vurgu yaptı.

Besleme noktalarında kısa bir açıklama yapan Başkan Şahin yemlerin oluşum sürecinden de bahsederek, “En önemli şey mamayı kendimizin üretmesiydi. Şu an hazır mama kullanmıyoruz. Mama makinesi aldık. Şu an fabrikalardaki yemeklerin, MSM’lerdeki (Mutfak Sanatları Merkezi) kalan yemeklerimizin hepsini makineye gönderiyoruz. Gördüğünüz gibi içinde kelle paçanın da olduğu ve bütün sebzenin olduğu özel bir mama var. Kedi, köpekler de bu mamanın tadını hazır mamadan daha çok beğeniyorlar. Özellikle bunu bu dönem yeni başardık. Günde 1 ton mama üretiyoruz. Ürettiğimiz mamaları da arkadaşlarımız besleme noktalarına tek tek dağıtıyorlar. Karda kışta kedi, köpek, kuş hepsi bize emanet. Emanetin hakkını vermek için de büyük bir ekip var şu anda. Celal Başkanın başkanlığında bir dağıtım organizasyonu var. Allah’ın izniyle hiç kimse aç kalmadan, açıkta kalmadan, en az zararla bu kardan çıkacağız. O yüzden besleme noktalarımızı şu anda yerinde gezerek inceliyoruz” dedi.

Kentin simgelerinden Kırkayak Parkı’ndaki kuşlar unutulmadı

Başkan Şahin, Erikçe hayvan besleme noktalarının ardından Kırkayak Parkı’nda kuş besleme noktasına da ziyarette bulundu. Burada kuşlara yem atan başkan, kartopu oynayan vatandaşlara eşlik ederek çocuklar ve ailelerinin yılın kar anısına eşlik etti. Renkli görüntülerin yaşandığı parkta daha sonra Şahin, çocuklara ücretsiz hayvanat bahçesi giriş kartları armağan etti.