Özkeçeci gönüllere dokunuyor

AK Parti Gaziantep İl Başkanı Mehmet Eyup Özkeçeci, 2023 hedefleri için saha çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Özkeçeci, il başkan yardımcıları ve il yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Gaziantep’te girilmedik ev, dokunulmadık yürek bırakmıyor. 2023 seçim çalışmalarına ağırlık veren Özkeçeci ve beraberindeki heyet, ‘Her Evin Bir Hikayesi Var’ projesiyle Gaziantep’in hemen hemen her bölgesinde yaşayan ailelerle birlikte engelli ve yaşlıları ziyaret ederek, hükumetten beklentileri not ediyor ve vatandaşın taleplerine ivedilikle çözüm buluyor.

Saha çalışmalarında gönül bağının kuvvetlenmesi için parti üyelerini de ziyaret eden AK Parti Gaziantep İl Başkanı, yapmış olduğu esnaf ziyaretlerinde 2023 hedeflerini, Türkiye Yüzyılı vizyonunu ve planlanan projeleri anlatıyor.

“Ne mutlu ki esnaflarımız, tüm gayemizin daha güçlü bir Türkiye için olduğunun farkında” sözlerini paylaşan AK Parti Gaziantep İl Başkanı Mehmet Eyup Özkeçeci, vatandaşlardan tam not alarak, Gaziantep halkının, AK Parti Hükümetine olan inançlarını her daim dile getiriyor.