MSM’nin şefleri, depremzede çocuklar oldu

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Mutfak Sanatları Merkezi’nin (MSM) bugünkü şefleri Masal Parkı çadır kentinde konaklayan depremzede çocuklar oldu.

Kahramanmaraş merkezli ve 11 ilin etkilendiği depremlerin ardından, çadırlarda hayatlarını sürdüren çocukların aileleriyle birlikte daha önce mutfaklarında geçirdikleri zamanları yeniden hissedebilmeleri ve depremin etkilerinden çocukları uzaklaştırabilmek için Merkez MSM kapılarını açtı.

"Yemek yapmak şifadır, yemek yapmanın iyileştirici etkisi vardır" mottosu ile yürütülen etkinlikte Merkez MSM’nin çocuk misafir alanında depremzede çocuklar aileleri için kurabiye yaptı.

"Mottomuz yemek yapmak şifadır"

Deprem dolayısıyla Gaziantep’te ve çevre illerde yaşanan doğal afetin yaralarını vatandaşlar olarak ve devlet olarak herkes beraberce sarmaya çalışıldığını belirten Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Mutfak Sanatları Merkezi Başkanı Fikret Tural, "Mottomuz aslında bizim yola çıkış amacımız ’Yemek şifadır, yemek yapmak şifadır, yemek yemek şifadır, yemeğin şifası vardır.’ O yüzden çocuklarımızla beraber şifalandırıcı özelliği olan yemek yapımını çocuklarla beraber yapıp anneleriyle, babalarıyla, kardeşleriyle beraber eski duygularını dile getirmelerini, kendi evlerindeki sıcak ortamlarını hatırlamalarını sağlamak amacıyla çocuklarla beraber bu şekilde bir etkinlik planladık" diye konuştu.