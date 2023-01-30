Mesafeyi 5 kat azaltacak tünel projesi 9 ayda tamamlanacak

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, şehrin trafiğini rahatlatmak adına yapılan ve mesafeyi 5 kat azaltın tünel projesinin 9 ay gibi kısa sürede tamamlanacağının müjdesini verdi

Yol medeniyettir düsturuyla çalışan ve Şahinbey İlçesi’ne birçok yol ve bulvar kazandıran Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu tünel çalışmasının hızlı bir şekilde devam ettiğini ve Cumhuriyetin 100. Yılında hizmete açılacağını ifade etti.

Şehir trafiğine nefes aldıracak

Şehrin trafiğini rahatlatmak adına birçok önemli projeye imza atan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu “Yakıttan ve zamandan tasarruf edeceğimiz çevre dostu tünel projemizde çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Özellikle Kılınçoğlu ve Alibaba’da tünelimizin gireceği noktadan 90 adet evin kamulaştırmasını gerçekleştirdik. Bu projemizle 20 dakikalık yol 4 dakikaya inecek. Şehreküstü Kavşağı’ndan girip Kılınçoğlu’ndan geçerek Yeşilvadi Bulvarı’na erişmek isteyen vatandaşlarımız bir dakika içerisinde herhangi bir ışık olmadan, herhangi bir duraklama olmaksızın ulaşabilecekler. Projemizi yine rekor bir süre olan 9 ay gibi kısa bir sürede tamamlamayı planlıyoruz. Cumhuriyetimizin 100. Yılında Gazişehrimize güzel bir gerdanlık takmış olacağız. Tünellerimiz şimdiden hayırlı uğurlu olsun” dedi.