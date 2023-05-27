Kopyaladığı logo ile el ilanı bastırarak dağıtan kişi gözaltına alındı

Gaziantep’te bir siyasi partinin izni olmadan logosunu kopyalayan ve logo ile bastırdığı ilanları dağıtan kişi yakalandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince bir siyasi parti logosunu izinsiz kopyalayan kişiye yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yaptı. Aracın camından ilanları atarken güvenlik kameralarına yakalanan şahıs polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı. Yakalanan şahıs hakkında halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçundan yasal işlem başlatıldığı bildirildi.

Öte yandan şahsın ismi ve logosu kopyalanan partinin adı açıklanmadı.