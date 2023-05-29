İslahiye ilçesi Boğaziçi-Yeşilyurt Atıksu arıtma tesisi inşaatı tamamlandı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaski Genel Müdürlüğü tarafından betonarme yapıları tamamlanan, mekanik-elektrik imalatları devam eden İslahiye Boğaziçi-Yeşilyurt MADAD Atıksu Arıtma Tesisi, hizmet vermeye başlamak için gün sayıyor.

Yapımına deprem öncesi başlanılan İslahiye Boğaziçi-Yeşilyurt Atıksu Arıtma Tesisi bölgede meydana gelen afetlerden hasar almadı. Arıtma tesisi hizmet vermeye başladığında, Yeşilyurt, Boğaziçi, Altınüzüm, Tandır, Kayabaşı, Hasanlök, Yağızlar Mahalleleri ile depremden sonra yapılan geçici yerleşimler ve bölgede yapılacak kalıcı konutlara hizmet verecek. Avrupa Birliği müktesebatına uygun, azot ve fosfor giderimi olan, gelişmiş teknoloji ile yapılan arıtma tesisi ile çevrenin ve halk sağlığının korunması hedefleniyor.

21 bin metre kare alana yapılan arıtma tesisi ile birinci kademede 34 bin kişiye, ikinci kademede 51 bin kişiye hizmet vermesi planlanarak 2051 yılına kadar bölgenin ihtiyaçları karşılanacak. Tesise gelecek atık suların tamamı ilgili standartlara uygun olarak arıtımı yapılarak Deliçay Deresi’ne deşarj edilecek.