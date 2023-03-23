HKÜ, Eğitim ve Kariyer Fuarı için İstanbul’da

Ülke genelinde birçok ilde düzenlenen eğitim ve kariyer fuarına katılan Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ), geniş ve özel standı ile bu kez İstanbul Eğitim ve Kariyer Fuarı’nda üniversite adayı öğrencilerle buluştu.

HKÜ, öğrencilerin merak ettikleri konularda aydınlatabilmek için tüm fakültelerini temsil eden geniş bir akademisyen kadrosu ile fuara iştirak etti. Büyük ilgi gören HKÜ standında öğrenciler, tercih etmeyi planladıkları bölümler hakkında detaylı bilgi aldılar.

HKÜ’ye İstanbul Fuarı’nda yoğun ilgi

Türkiye’nin birçok ilinde eğitim ve kariyer fuarlarına katılan HKÜ, bu kez İstanbul’da üniversite adayı öğrencilerle bir araya geldi. Vakıf ve devlet üniversitelerinin katıldığı fuara öğrenciler, mezunlar veliler ve öğretmenler büyük ilgi gösterdi. Standı ziyaret eden öğrenciler ile bire bir ilgilenen HKÜ’lü akademisyenler, güncel üniversite tercihleri hakkında önemli bilgiler verdi.

Öğrenciler HKÜ hakkında detaylı bilgiler edindi

Katalog ve broşürler üzerinden öğrencilere sunumlar yapılırken, stant üzeri görseller ile de üniversitenin kampüsü tanıtıldı. Öğrenciler HKÜ ile ilgili fakülte/bölüm, kampüs imkanları, akademik kadro, sosyal hayat, yurtdışı eğitim ve staj olanakları gibi konularda akademisyenlere sorular sordu. HKÜ akademisyenleri öğrencilerin sorularını içtenlikle yanıtlarken HKÜ’nün başarıyı destekleyen geniş burs imkanları, kampüs içinde devlet ve özel yurt imkanları, Erasmus projeleri çerçevesinde yapılan öğrenci değişim programları, golf, futbol, basketbol, voleybol ve tenis kortları, spor salonu, fitness salonları ve diğer sosyal ve kültürel faaliyetler hakkında da detaylı bilgiler verdi. Ayrıca Kalyon Garaj Prototipleme ve Girişimcilik Merkezi ile girişim ve proje destekleri, Türkiye’nin prestijli kurumlarında staj imkanları, HKÜ Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi ile iş bulma ve istihdam desteği gibi bir çok konuda da öğrencilere önemli bilgiler verildi.