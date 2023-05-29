GTB Başkanlarından seçim değerlendirmesi

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu ve Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem milletvekilliği genel seçim sonuçlarını değerlendirdi.

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve TBMM’de görev alacak milletvekillerini tebrik eden GTB Başkanları, yeni dönemin hayırlı, uğurlu olması temennisinde bulundu.

Türkiye’nin demokrasi geleneğine yakışır bir olgunlukla sandık başına giderek Cumhurbaşkanını ve Milletvekillerini belirlediğini kaydeden GTB Başkanları, seçim atmosferinin geride kaldığını ve Türkiye’nin ikinci yüzyılına daha güçlü adımlarla girebilmesi için artık çok daha fazla çalışma zamanı olduğunu ifade ettiler.

Seçimlerin sona ermesiyle belirsizliğin ortadan kalktığını, yeni başarı hikayeleri yazmak için yeni bir miladın başladığını belirten GTB Başkanları, yaptıkları ortak açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Ülkemiz bir seçim sürecini daha demokratik bir ortamda, huzur ve güven iklimi içerisinde geride bıraktı. Millet iradesinin geniş bir katılımla sandıkta tecelli ettiği seçim sonuçları, ülkemizin ne kadar sağlam ve güçlü bir demokrasi geleneğine sahip olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Milletimiz hür iradesini sandığa yansıtarak kendi yol haritasını ve kendi geleceğini tayin etmiştir. Seçim sonuçlarının ülkemize ve milletimize hayırlı, uğurlu olmasını diliyor, yeniden Cumhurbaşkanlığına seçilen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve parlamentoya girmeye hak kazanan tüm siyasi partiler ve milletvekillerini tebrik ediyoruz. Seçim maratonunu artık geride bıraktık ve hızlı bir şekilde bu atmosferden çıkarak Türkiye’nin ana gündem maddelerine dönmemiz gerekiyor. Ve bunların başında da ekonomi geliyor. Geleceğin güçlü Türkiye’sinin inşa edileceği yeni bir döneme adımlarımızı atıyoruz ve bu konuda gerek Cumhurbaşkanlığı kabinemize gerek ekonomi yönetimimize ve gerekse de reel sektörümüze çok önemli görevler düşüyor. Türkiye’nin ikinci yüzyılının eşiğinde, geleceğe güvenle bakabilmek ve daha istikrarlı adımlarla yürüyebilmek için iş dünyası olarak her zamankinden çok daha fazla üretmeye, ihracata, istihdam sağlamaya ve yatırım yapmaya devam edeceğiz.”