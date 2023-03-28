GİBTÜ’nün Sağlık ordusundan depremzedelere sağlık taraması

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (GİBTÜ) Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi, bünyesindeki doktorlar, depremzedelerin tedavisi için sahada. Doktor ve hemşireler deprem bölgesindeki çadır kentleri, köyleri, ev ev gezip sağlık taraması yapıyor. Nurdağı ve İslahiye’deki bütün çadırları ve evleri dolaşan doktorlar, kronik hastalığı ile aşısı eksik olanları tespit ediyor, gebelik tespiti yapıyor ve depremzedelerin ilaca erişimini sağlıyor.

Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi, bünyesindeki doktorlar tarafından depremin ilk gününden itibaren Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde bulunan erişkin ve çocuk hastalara yönelik olarak muayene, pansuman, tanı, tetkik, tarama ve tedavi hizmetleri veriliyor. Bunun yanı sıra Şahinbey KYK Kız Öğrenci Yurdu’nda kalan depremzedelere ve deprem sırasında yaralanıp tedavileri hastanede tamamlandıktan sonra barınma problemi olan veya rehabilitasyon ihtiyacı olan 900 civarında vatandaşa Tabip, Psikolog, Fizyoterapist ve Hemşirelik hizmeti veriliyor.

İnsanların acılarını paylaşmaya ve hafifletmeye çalıştıklarını belirten Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (GİBTÜ) Rektörü Prof. Dr. Şehmus Demir, “Tarihimizin en büyük afetlerinden olan ve 11 ilimizi birden etkileyen depremden sonra üniversite olarak vatandaşlarımıza yardımcı olmak ve yaralarımızı sarmak amacıyla hemen yardım çalışmalarına başlamıştık. İmkânlarımız doğrultusunda yardımlarımız tüm hızıyla devam ediyor. Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (GİBTÜ) Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi, doktorlarımız Nurdağı ve İslahiye’de çadır kentlerde, konteynerlerde, köylerde vatandaşlara sağlık hizmeti veriyor. Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi, olarak depremin ilk gününden itibaren Nurdağı ve İslahiye ilçelerimizde bulunan erişkin ve çocuk hastalara yönelik olarak muayene, pansuman, tanı, tetkik, tarama ve tedavi hizmetleri veriyoruz. Bunun yanında Gaziantep Şahinbey Yüksek Öğrenim Öğrenci Yurdunda kalan depremzedelere ve deprem sırasında yaralanıp tedavileri hastanemizde tamamlandıktan sonra barınma problemi olan veya rehabilitasyon ihtiyacı olan 900 civarında depremzedeye Tabip, Psikolog, Fizyoterapist ve Hemşirelik hizmeti veriliyor. Bu çalışmalarımız Ramazan ayı boyunca devam edecektir” diye konuştu.