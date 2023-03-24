Gaziantep’te Ramazan sokakları kuruldu

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayının ruhunun yaşaması ve çocuklar başta olmak üzere vatandaşların üzerindeki depremin etkilerinin azalması için şehir merkezi, Nurdağı ve İslahiye’de Ramazan Sokakları kurdu.

Ramazan ayının maneviyatının etkinliklerle tekrar canlandırılması, çocukların depremin etkilerinden kurtulması için yapılan çalışmada şehir merkezinde Masal Park seçilirken İslahiye ve Nurdağı’nda çadırlarla meydanlar oluşturuldu. Şehir merkezinde bulunan Ramazan Sokağı’nda Orhan Karaağaç’ın sunuculuğunu üstlendiği her gün farklı bir katılımcıyla söyleşilerin olacağı Bir Başka Ramazan Programı, karagöz-hacivat gösterileri, tiyatro ve sinema gösterileri ve çocuklara yönelik farklı çalışmalar yer alıyor.

Nurdağı ve İslahiye’de ise Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Dairesi, çocuk kütüphaneleri, Çocuk Sanat Merkezi ve Engelsiz Yaşam Merkezi’nin oluşturduğu el işi atölyeleri, spor ve oyun alanları, elma şekeri, patlamış mısır ile macun ikramlarının olduğu alanlar bulunuyor. Öte yandan Karagöz ve Hacivat, meddah gösterilerinin olduğu çadırlarda çocuklar eski Ramazan geleneklerini yaşıyor.

"Çocukların rehabilitasyonu için çocukluğumuzun Ramazanlarını canlandırıyoruz"

Nurdağı’nda kurulan Ramazan Sokağı ziyareti sonrası konu hakkında açıklamada bulunan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Nurdağı ve İslahiye’de çalışmaların 1 ay süreceğini aktararak, “Bütün çalışma arkadaşlarımızla bugün kültür, sanat, çocukların rehabilitasyonu için çocukluğumuzun Ramazanlarını canlandırıyoruz. Hacivat - Karagöz, meddah oyunları, elmalı şekerler gibi hepsini bulacakları bir meydan oluşturduk burada. Çocuklarımız da mutluluk, ailelerimizde ise hüzünle birlikte bir iyileşme dönemi var. Masal Park’ta büyük bir meydan kurduk. Her gün farklı bir hocamız geliyor, söyleşiler yapıyor. Günün anlamına uygun mesajlar veriliyor, dualar yapılıyor. Burada da sahur programları düzenleniyor ve bu çalışma ulusal bir televizyonda canlı yayınlanıyor. Buradaki enerji, sinerji, ruhu iyileştirme gücü bütün ulusala ve dünyaya yayılıyor. İyiliğin ve merhametin kazanacağı yeni bir dünyayı hep beraber inşa edeceğiz. Büyük bir memnuniyet var. Halkımız huzurlu ve mutluysa bizde mutluyuz. Çünkü biz onlarla el birliği yaptık” diye konuştu.