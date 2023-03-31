Gaziantep’te 91 bin 500 adet kaçak makaron ele geçirildi

Gaziantep’te 2 işyeri ve 2 araçta yapılan aramalarda 91 bin 500 adet kaçak makaron ele geçirildi. Olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak sigara ve makaron operasyonu yaptı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyon çerçevesinde 2 işyeri ve 2 araçta yapılan aramalarda, 91 bin 500 adet makaron ile 2 bin 560 adet gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 5 şahıs hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.